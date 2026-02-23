Querétaro, 23 de febrero de 2026.- Más de 80 cámaras de comercio, servicios y turismo de la región centro-occidente del país se encuentran en coordinación permanente para monitorear bloqueos carreteros y hechos de violencia registrados en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y otras entidades con conectividad regional, informó la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Querétaro.
El esquema de vigilancia se activó tras un operativo federal en territorio jalisciense que derivó en cierres viales y reportes de incidentes en al menos seis estados.
Los bloqueos carreteros en Jalisco comenzaron luego de un operativo de fuerzas federales, y en las horas posteriores se registraron reportes preliminares en la zona del Bajío —particularmente en León, Irapuato y Silao, Guanajuato—, así como en Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Oaxaca.
La CANACO Querétaro precisó que mantiene comunicación institucional con secretarías de seguridad estatales y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal para verificar cada reporte antes de difundirlo al sector empresarial.
Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de CANACO Querétaro y vicepresidente regional centro-occidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), explicó que la coordinación busca "emitir recomendaciones preventivas" y atender oportunamente a empresas y negocios familiares afectados por la situación.
Recomendaciones de CANACO Querétaro ante bloqueos carreteros
A la ciudadanía en general, el organismo empresarial recomendó no acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados, permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales. También pidió atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y municipales, reportar emergencias al número de emergencia 911 y, en zonas turísticas, que visitantes permanezcan en sus hoteles hasta nuevo aviso.
Para el sector empresarial, las indicaciones incluyen verificar el estatus de carreteras y rutas logísticas antes de realizar traslados, activar protocolos internos de continuidad operativa y mantener comunicación directa con las cámaras locales para canalizar incidencias. Chávez Hidalgo subrayó que los ajustes preventivos en operaciones resultan fundamentales mientras persista la contingencia.
"Nuestra prioridad es la seguridad de las personas y la continuidad ordenada de la actividad económica", sostuvo el dirigente empresarial, quien añadió que la actuación debe ser "con responsabilidad institucional y en coordinación permanente con autoridades y con los presidentes de las cámaras de comercio dentro del territorio del conflicto".
La CONCANACO indicó que continuará informando conforme se actualicen los reportes en las entidades afectadas y reforzará la coordinación con CANACOPES y autoridades estatales en los municipios donde se han registrado incidentes.