San Juan del Río, 13 de febrero de 2026. — Cuatro hombres fueron detenidos con 21 dosis de metanfetamina y dos bolsas de marihuana en distintos puntos de San Juan del Río, tras operativos de vigilancia y la atención a reportes ciudadanos al número de emergencias 911.

Los hechos ocurrieron en las colonias México, Benito Juárez, Jacarandas de Banthí y en la comunidad Paso de Mata, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Las 21 dosis de metanfetamina y dos bolsas de marihuana aseguradas durante los operativos en el municipio. rotativo.com.mx

Los operativos de seguridad se derivaron tanto de llamadas ciudadanas como de recorridos preventivos que realizan de forma permanente los elementos policiales en zonas con incidencia delictiva del municipio.

Durante las inspecciones practicadas a los cuatro detenidos, los agentes localizaron las sustancias ilícitas.

De acuerdo con el reporte oficial, a los hombres se les encontraron 21 dosis de metanfetamina —también conocida como cristal— además de dos bolsas que contenían hierba seca con características similares a la marihuana en San Juan del Río.

El material fue asegurado como evidencia para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía en San Juan del Río

Los cuatro individuos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, con sede en este municipio, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La SSPM reiteró la importancia de que la ciudadanía continúe reportando actividades sospechosas a la línea 911, herramienta que, según precisó la dependencia, ha resultado clave para concretar detenciones como las registradas en las colonias México, Benito Juárez, Jacarandas de Banthí y Paso de Mata.