Presentan libro "San Juan del Río", primer volumen de colección municipal

San Juan del Río, 13 de febrero de 2026. —El libro "San Juan del Río" fue presentado como el primer volumen de la colección editorial "Querétaro, sus municipios", una obra escrita por Ana Cecilia Figueroa Velázquez que documenta la historia, el territorio y la identidad del municipio.

La presentación reunió a autoridades estatales y municipales en un acto que busca abrir una serie dedicada a los 18 municipios de la entidad.

San Juan del Río ha sido históricamente lugar de tránsito y de permanencia, de encuentro y de cambio, según lo expuesto durante la presentación.

La colección "Querétaro, sus municipios" pretende rescatar y difundir el patrimonio cultural de cada demarcación a través de publicaciones que recojan las particularidades de sus comunidades.

La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, afirmó que la obra es más que una publicación editorial.

"El desarrollo verdadero no se construye sólo con infraestructura, sino con identidad, con comunidad y con orgullo por lo que se es", señaló la titular de la SECULT durante el evento.

López Birlain sostuvo que Querétaro ha sido a lo largo de los siglos un crisol de oportunidades en la vida social, política y económica del país, y que la entidad ha salido adelante gracias a la unidad entre autoridades y ciudadanía, así como al carácter firme y solidario de su gente.

Colección editorial retrata identidad de municipios de Querétaro

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, estuvo presente en la presentación del volumen que abre esta colección municipal.

La obra de Figueroa Velázquez ofrece una mirada integral sobre el municipio, reconocido como uno de los centros urbanos más importantes del estado por su actividad industrial, comercial e histórica.

La publicación se enmarca en un esfuerzo de la Secretaría de Cultura por generar materiales que fortalezcan el sentido de pertenencia entre los habitantes de cada municipio.

Con este primer volumen dedicado a San Juan del Río, la dependencia estatal sienta las bases de un proyecto que busca completar el mosaico cultural de los 18 municipios queretanos.