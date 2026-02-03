CAM El Pueblito obtiene certificación en igualdad laboral y no discriminación en Corregidora

Factual Services acredita cumplimiento de Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 tras auditoría externa al gobierno municipal.

Chepe Guerrero recibe certificación en igualdad laboral y no discriminación para el CAM El Pueblito en Corregidora

José Antonio Guerrero Zazueta, alcalde de Corregidora, recibe la certificación de manos de Factual Services.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 03, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Corregidora, 3 de febrero de 2025. — El Centro de Atención Municipal (CAM) El Pueblito obtuvo la certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación conforme a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.

La empresa Factual Services S.C. otorgó el reconocimiento tras una auditoría externa que acreditó al inmueble como un centro de trabajo seguro y comprometido con la igualdad de trato y oportunidades.

El alcalde José Antonio Guerrero Zazueta recibió la certificación en nombre del municipio. El proceso de evaluación revisó los procedimientos de gestión y recursos humanos que opera la administración municipal en materia de igualdad laboral en Corregidora, incluyendo políticas salariales, reclutamiento y atención a la violencia laboral.

"En Corregidora estamos convencidos de que la igualdad se vive cuando garantizamos el mismo salario por el mismo trabajo; cuando aseguramos la misma atención ante cualquier situación de violencia", señaló Guerrero Zazueta durante la ceremonia de entrega.

Auditoría evaluó siete ejes de igualdad laboral

La directora de Operaciones de Factual Services, Araceli González Morales, indicó que el CAM El Pueblito cuenta con infraestructura adecuada para garantizar acceso a un trabajo libre y seguro mediante ajustes razonables.

La certificadora es responsable de verificar el cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en centros de trabajo públicos y privados.

Los principales ejes evaluados durante la auditoría fueron: política de igualdad laboral y no discriminación; procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación sin discriminación; igualdad salarial y de prestaciones; acciones para prevenir y atender la violencia laboral; corresponsabilidad entre trabajo y vida familiar; programas de sensibilización; y el comité encargado de vigilar la igualdad.

El presidente municipal enfatizó que la certificación representa un avance hacia un municipio con oportunidades para todas las personas. "Nadie debería elegir entre crecer profesionalmente o cuidar de su familia; ambas cosas deben ir de la mano", agregó.

A la ceremonia asistieron la titular de la Secretaría Municipal de la Mujer, Andrea Perea; la secretaria de las Mujeres en el Estado, Sonia Rocha; el jefe de Gabinete Municipal, Carlos Contreras; integrantes del gabinete y regidores de la Comisión de la Mujer del Ayuntamiento de Corregidora.

gobierno chepe guerrero inclusion laboral

Reciente

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, anuncia programa de visitas a comunidades rurales del municipio
San Juan del Río

Cabrera Valencia visitará comunidades rurales 3 veces por semana en San Juan del Río

Presidente municipal anuncia programa de intervención familiar y regularización de calles en zonas ejidales.

Obras del tren México-Querétaro generan preocupación en zona de Los Héroes en Querétaro
Querétaro

Preocupa a Kuri situación de Los Héroes por obras del tren México-Querétaro

Gobernador reconoce buen manejo en zona metropolitana pero advierte que colonia cercana a estación requiere atención especial.

Autoridades y pobladores de Guerrero buscan a familia queretana desaparecida en zona costera de Petatlán
Seguridad

Familia queretana es reportada como desaparecida en costa de Guerrero

Gobierno de Querétaro establece coordinación con autoridades guerrerenses tras hallazgo de cuerpos en Petatlán

Gobernador Mauricio Kuri y alcalde Roberto Cabrera encabezan entrega de maíz a familias temporaleras en San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

Kuri y Cabrera arrancan entrega de maíz a 2,300 familias en San Juan del Río

Gobernador y presidente municipal encabezan arranque de programa estatal que beneficiará a productores de ocho municipios.