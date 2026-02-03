Corregidora, 3 de febrero de 2025. — El Centro de Atención Municipal (CAM) El Pueblito obtuvo la certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación conforme a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.
La empresa Factual Services S.C. otorgó el reconocimiento tras una auditoría externa que acreditó al inmueble como un centro de trabajo seguro y comprometido con la igualdad de trato y oportunidades.
El alcalde José Antonio Guerrero Zazueta recibió la certificación en nombre del municipio. El proceso de evaluación revisó los procedimientos de gestión y recursos humanos que opera la administración municipal en materia de igualdad laboral en Corregidora, incluyendo políticas salariales, reclutamiento y atención a la violencia laboral.
"En Corregidora estamos convencidos de que la igualdad se vive cuando garantizamos el mismo salario por el mismo trabajo; cuando aseguramos la misma atención ante cualquier situación de violencia", señaló Guerrero Zazueta durante la ceremonia de entrega.
Auditoría evaluó siete ejes de igualdad laboral
La directora de Operaciones de Factual Services, Araceli González Morales, indicó que el CAM El Pueblito cuenta con infraestructura adecuada para garantizar acceso a un trabajo libre y seguro mediante ajustes razonables.
La certificadora es responsable de verificar el cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en centros de trabajo públicos y privados.
Los principales ejes evaluados durante la auditoría fueron: política de igualdad laboral y no discriminación; procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación sin discriminación; igualdad salarial y de prestaciones; acciones para prevenir y atender la violencia laboral; corresponsabilidad entre trabajo y vida familiar; programas de sensibilización; y el comité encargado de vigilar la igualdad.
El presidente municipal enfatizó que la certificación representa un avance hacia un municipio con oportunidades para todas las personas. "Nadie debería elegir entre crecer profesionalmente o cuidar de su familia; ambas cosas deben ir de la mano", agregó.
A la ceremonia asistieron la titular de la Secretaría Municipal de la Mujer, Andrea Perea; la secretaria de las Mujeres en el Estado, Sonia Rocha; el jefe de Gabinete Municipal, Carlos Contreras; integrantes del gabinete y regidores de la Comisión de la Mujer del Ayuntamiento de Corregidora.