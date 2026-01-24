San Juan del Río, 24 de enero de 2026.- El director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Toño Pérez, realizó este viernes la primera entrega de contenedores del año en la comunidad de San Miguel Arcángel, marcando el inicio de las acciones institucionales del organismo para 2026 en materia de abasto del vital líquido.

Durante la visita, se distribuyeron 12 contenedores de mil litros como respuesta a la solicitud de la subdelegada Alejandra Chavero López, quien gestionó un total de 50 unidades para beneficiar a los habitantes de esta localidad del municipio de San Juan del Río.

La entrega forma parte del programa Agua a tu Alcance, impulsado por la Coordinación Ejecutiva de Proyectos Estratégicos de la JAPAM en colaboración con FEMSA, mediante la donación de contenedores diseñados para fortalecer el acopio de agua en comunidades con necesidades de abasto.

En su mensaje, Toño Pérez explicó que esta acción marca el arranque de un año de intenso trabajo institucional. "Esta es la primera entrega de contenedores de agua en San Juan del Río del año y es también una señal clara de lo que será 2026: un año de mucho trabajo, de más proyectos y de más soluciones para las comunidades. En la JAPAM tenemos una convicción: JAPAM te cuida y resuelve", señaló el funcionario.

Toño Pérez, director de JAPAM, entrega contenedores de mil litros en la comunidad de San Miguel Arcángel durante la primera acción institucional del 2026 en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El titular del organismo reconoció el liderazgo del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y subrayó que su visión de gobierno cercano ha permitido fortalecer los servicios públicos como prioridad para mejorar la calidad de vida de las familias sanjuanenses.

"Cuando trabajamos gobierno y ciudadanía juntos, construimos un mejor San Juan. Hoy no solo entregamos contenedores; acercamos el agua a quienes más lo necesitan, porque el acceso a este recurso es una prioridad", afirmó Toño Pérez.

Rosaura Pérez Olvera, beneficiaria del apoyo, agradeció en nombre de la comunidad la atención brindada por la JAPAM y destacó la importancia de acercar el vital líquido a las localidades que lo requieren. La vecina reconoció además que San Miguel Arcángel y otras comunidades han sido beneficiadas con programas similares que fortalecen el abasto de agua mediante la infraestructura comunitaria.

Con estas acciones, la JAPAM refrenda su compromiso de trabajar con cercanía y resultados, sumando esfuerzos con la iniciativa privada y la ciudadanía para fortalecer la prestación de servicios públicos relacionados con el abasto y cuidado del agua en el municipio de San Juan del Río.