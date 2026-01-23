Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, 23 de enero de 2026, - La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Gobierno federal destinará cerca de 20 mil millones de pesos entre 2026 y 2027 para obras de inversión infraestructura Veracruz, enfocadas en carreteras, agua potable, desazolve de ríos y reubicación de familias afectadas por las lluvias intensas de 2025.

El programa incluye 11 mil 103 millones de pesos en infraestructura carretera que generarán 33 mil 309 empleos directos, aunado a más de 6 mil millones en proyectos hídricos de la Comisión Nacional del Agua.

"Es una inversión infraestructura Veracruz de cerca de 20 mil millones de pesos para Veracruz, entre 2026 y 2027, puentes, carreteras, mejoramiento de las carreteras, agua potable, desazolve de ríos, reencauzamiento de los ríos y también vivienda para todas aquellas personas afectadas durante las lluvias de 2025", explicó la mandataria durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo" realizada en la Base Aeronaval de Veracruz.

La Presidenta recordó que el Gobierno de México otorgó un primer apoyo de 20 mil pesos a las familias afectadas por las precipitaciones, seguido de un segundo apoyo según el nivel de afectación.

Actualmente se encuentran en proceso de entrega los enseres domésticos. Sheinbaum Pardo enfatizó que las obras de reconstrucción se ejecutarán mediante un método constructivo diseñado para resistir futuros fenómenos meteorológicos extremos.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la inversión de 11 mil 103 millones de pesos en 2026 contempla 50 acciones en 426 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, con un presupuesto de 4 mil 319 millones de pesos. El programa incluye 35 acciones en 287 kilómetros y la intervención de 18 puentes estratégicos.

Entre las construcciones destacadas se encuentran 11 puentes nuevos en Xoxocapa, Misantla–Sarabia, Zontecomatlán, Embocadero, San Gregorio, San Isidro, Pino Suárez, Tetzacual, Plan del Encinal, Atempa y Chijolar.

Adicionalmente se realizarán seis ampliaciones de claro en El Aguacate Terrero, Horcones–Alazán, El Limonar, El Palmar Prieto, Buenavista y Oxitempa, además de una rehabilitación en La Carolina. Los trabajos iniciarán en febrero de 2026.

Infraestructura vial estratégica impulsa conectividad en Veracruz

El titular de la SICT precisó que se destinarán mil 505 millones de pesos para el Nuevo Puente Coatzacoalcos III y la conservación del puente Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, así como para el distribuidor vial de la Carretera Federal MEX-140.

La construcción de la autopista Cardel-Poza Rica recibirá 2 mil 253 millones de pesos, mientras que Banobras invertirá 2 mil millones adicionales para intervenir la carretera Tihuatlán–Tuxpan mediante una modalidad de inversión mixta.

En el marco del programa MegaBachetón, se asignaron 2 mil 738 millones de pesos para la conservación de corredores y rutas, que incluye 513 kilómetros de pavimentación nueva, 2 mil 592 kilómetros de bacheo, colocación de señalización en 5 mil 305 kilómetros y obras de drenaje complementarias.

A partir de febrero iniciarán los trabajos para la construcción de tres caminos artesanales con una inversión infraestructura Veracruz de 52 millones de pesos.

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, informó que las inversiones en materia hídrica entre 2026 y 2027 superan los 6 mil millones de pesos. Se contempla realizar 180 obras en 40 municipios con una inversión conjunta cercana a los 3 mil millones en coordinación con el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales.

Las principales acciones incluyen la reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable, reconstrucción y mejoramiento de los sistemas de drenaje, obras de protección contra inundaciones, desazolve y rectificación de cauces en los ríos Cazones y Pantepec, así como la modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Poza Rica.

¿Cuándo concluirá el acueducto La Cangrejera-Coatzacoalcos en Veracruz?

Morales López anunció que ya inició la construcción del acueducto La Cangrejera-Coatzacoalcos, uno de los 17 proyectos estratégicos en materia de agua del Gobierno de México.

Esta obra incrementará el volumen de agua en beneficio de más de 300 mil habitantes y se proyecta su conclusión para mayo de 2027. Adicionalmente, se concluyeron casi en su totalidad las obras de protección en Paso Largo que iniciaron durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sector Inversión 2026-2027 Empleos generados Obras principales Carreteras 11,103 mdp 33,309 50 acciones en 426 km Agua potable 6,000+ mdp No especificado 180 obras en 40 municipios Vivienda Por determinar No especificado Reubicación 4,060 familias

Inversión federal comprometida para la reconstrucción de Veracruz tras afectaciones por lluvias intensas

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que mediante el censo realizado por la Secretaría del Bienestar se identificaron 33 mil 857 viviendas con daños mayores o totales.

De ese universo se ubicaron 4 mil 60 familias de 31 localidades que requieren ser relocalizadas debido a la magnitud de las afectaciones.

Para atender esta necesidad ya se tienen identificados siete predios para la relocalización, donde se construirán modelos de vivienda en lotes de 98 metros cuadrados. Entre los espacios destinados se encuentra un lote donado por un privado donde se edificarán 3 mil 500 viviendas tipo dúplex, garantizando condiciones dignas para las familias afectadas.

La estrategia integral de reconstrucción representa un compromiso del Gobierno de México para fortalecer la infraestructura de Veracruz mediante obras resilientes que protejan a la población ante futuros fenómenos meteorológicos, consolidando el desarrollo regional a través de proyectos de largo plazo que combinen inversión pública y generación de empleos formales.



