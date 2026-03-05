Qrobús migra operación a la nube de Amazon Web Services

adopta infraestructura de Amazon para eliminar caídas en recargas y transacciones de tarjetas de prepago.

Sistema de transporte Qrobús en Querétaro que migró sus operaciones de recaudo a la nube de Amazon Web Services

Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, anunció la alianza tecnológica con Amazon Web Services para Qrobús.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 5 de marzo de 2026. — El sistema de transporte Qrobús migró sus procesos de recaudo y transacciones a la nube de Amazon Web Services (AWS), con lo que la Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ) se convierte en la primera institución del sector público en México en operar servicios a través de esa plataforma.

El cambio busca eliminar las interrupciones que afectaban recargas y consultas de las tarjetas de prepago.

La operación del sistema dependía de servidores con capacidad limitada que provocaban caídas de servicio ante la creciente demanda de usuarios.

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, reconoció que la falta de infraestructura tecnológica generaba pausas en el procesamiento de las transacciones y retrasos en los trámites de Qrobús.

"Estamos hablando de las transacciones de los usuarios, del dinero que la gente deposita en las tarjetas de prepago", mencionó Cuanalo Santos al explicar la urgencia de contar con una base tecnológica de mayor capacidad. Precisó que el sistema anterior no garantizaba disponibilidad continua del servicio.

Qrobús opera con Amazon Web Services en Querétaro

Con la migración a AWS, la plataforma de Qrobús cuenta ahora con infraestructura escalable que permite procesar información las 24 horas y absorber picos de demanda sin interrupciones.

El titular de la AMEQ indicó que la nueva arquitectura ofrece mayor seguridad en el manejo de los datos de los usuarios y certeza en cada recarga de tarjetas de prepago.

La alianza con Amazon también fortalece la capacidad operativa de la agencia para gestionar los registros de miles de transacciones diarias.

Con esta modernización tecnológica, la dependencia busca mejorar la experiencia de quienes utilizan el transporte público en Querétaro como medio cotidiano de traslado.

