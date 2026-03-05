El espacio de diálogo del foro del Día de la Mujer en Querétaro surge en un contexto en el que el país acumula avances históricos en materia de representación femenina: la primera mujer presidenta de México, magistradas al frente de tribunales y rectoras al mando de universidades. La FECAPEQ convocó el foro con la intención de visibilizar a mujeres profesionistas queretanas que impulsan el desarrollo del estado desde distintos ámbitos.

Servidoras públicas, legisladoras y autoridades universitarias reunidas en el espacio de diálogo y reflexión en Querétaro. rotativo.com.mx

Kuri González reconoció que pese a los avances persisten rezagos significativos. El mandatario estatal afirmó que su gestión busca garantizar condiciones equitativas para que toda la población acceda a las mismas oportunidades. "Falta muchísimo por hacer, pero siempre he dicho que soy el gobernador de las mujeres", puntualizó, y agregó que desde su administración se trabaja para que "el piso sea parejo" en todos los sectores.

Liderazgo femenino como eje del foro convocado por FECAPEQ

El gobernador celebró lo conseguido en las últimas décadas y llamó a las asistentes a no detenerse. "Cuando una mujer se da cuenta que puede, no hay hombre que podamos llegarle", expresó ante las participantes del encuentro.

En su mensaje, reiteró que el camino de Querétaro en materia de igualdad sustantiva apunta en la dirección correcta, aunque insistió en que la tarea no está concluida.

El gobernador Mauricio Kuri González durante su participación en el foro convocado por FECAPEQ por el Día Internacional de la Mujer. rotativo.com.mx

La presidenta de la FECAPEQ, Mayela Portos Hernández, explicó que el foro nació con el propósito de reconocer a quienes cada día construyen el desarrollo de la entidad.

Portos Hernández destacó que la unión entre mujeres profesionistas fortalece la transformación del estado y señaló que "el liderazgo femenino en Querétaro no es una promesa, es una realidad".

El encuentro, precisó, buscó también tender puentes entre los distintos sectores representados para generar redes de colaboración.

Legisladoras, funcionarias y académicas compartieron experiencias durante la jornada, en la que se abordaron temas de participación política, acceso a espacios de toma de decisiones y los retos que aún enfrentan las mujeres en el ámbito profesional.

La FECAPEQ adelantó que este tipo de espacios de diálogo tendrá continuidad a lo largo del año como parte de su agenda de fortalecimiento profesional.