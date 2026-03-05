Querétaro, 5 de marzo de 2026. — El sistema de transporte Qrobús migró sus procesos de recaudo y transacciones a la nube de Amazon Web Services (AWS), con lo que la Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ) se convierte en la primera institución del sector público en México en operar servicios a través de esa plataforma.
El cambio busca eliminar las interrupciones que afectaban recargas y consultas de las tarjetas de prepago.
La operación del sistema dependía de servidores con capacidad limitada que provocaban caídas de servicio ante la creciente demanda de usuarios.
El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, reconoció que la falta de infraestructura tecnológica generaba pausas en el procesamiento de las transacciones y retrasos en los trámites de Qrobús.
"Estamos hablando de las transacciones de los usuarios, del dinero que la gente deposita en las tarjetas de prepago", mencionó Cuanalo Santos al explicar la urgencia de contar con una base tecnológica de mayor capacidad. Precisó que el sistema anterior no garantizaba disponibilidad continua del servicio.
Qrobús opera con Amazon Web Services en Querétaro
Con la migración a AWS, la plataforma de Qrobús cuenta ahora con infraestructura escalable que permite procesar información las 24 horas y absorber picos de demanda sin interrupciones.
El titular de la AMEQ indicó que la nueva arquitectura ofrece mayor seguridad en el manejo de los datos de los usuarios y certeza en cada recarga de tarjetas de prepago.
La alianza con Amazon también fortalece la capacidad operativa de la agencia para gestionar los registros de miles de transacciones diarias.
Con esta modernización tecnológica, la dependencia busca mejorar la experiencia de quienes utilizan el transporte público en Querétaro como medio cotidiano de traslado.