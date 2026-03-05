Querétaro 5 de marzo de 2026. — Un total de 37 mujeres fueron distinguidas durante la segunda edición de los reconocimientos "8 Mujeres que Cambiaron el Rumbo de Querétaro", ceremonia en la que ocho de ellas resultaron ganadoras en categorías que abarcan ciencia, deporte, emprendimiento, cultura y labor comunitaria.
El evento tuvo lugar en la capital del estado con la presencia de autoridades municipales y estatales.
La iniciativa, que cumple su segundo año consecutivo, busca visibilizar el trabajo de queretanas que han generado impacto positivo en distintos sectores.
En esta edición las categorías evaluadas fueron Academia y Formación, Deporte y Bienestar, Labor Social y Comunitaria, Emprendimiento y Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Trayectoria Destacada, Arte y Cultura, así como Asociación Civil.
Dentro del rubro de Trayectoria Destacada, la oficial Raquel Carrillo González recibió mención honorífica por más de 23 años de servicio en seguridad ciudadana con enfoque de perspectiva de género. Su caso fue uno de los más aplaudidos de la jornada.
Reconocimiento a mujeres destacadas en Querétaro
El presidente municipal, Felifer Macías, señaló que las 37 distinguidas representan a quienes "están haciendo grande esta tierra" desde su labor cotidiana.
A su vez, la secretaria de la Mujer, Vanesa Garfias Rojas, indicó que desde esa dependencia se han impulsado acciones orientadas a la equidad de género y a erradicar la violencia contra las mujeres desde el inicio de la administración.
Garfias Rojas exhortó a las asistentes a continuar con una participación activa en los distintos ámbitos sociales. También subrayó el compromiso institucional de acompañar con programas y políticas públicas el desarrollo profesional y personal de las queretanas.
Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera, reconoció que persisten retos en materia de equidad, pero destacó los avances logrados.
"Sean una motivación para todas aquellas que les han dicho que no pueden", enfatizó, al referirse a mujeres que han descubierto habilidades a través de los programas de la Secretaría de la Mujer y hoy emprenden en beneficio propio y de sus familias.
En la ceremonia también participó la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain. Con esta segunda entrega, las autoridades municipales buscan consolidar un ejercicio anual de reconocimiento a mujeres que contribuyen al desarrollo social, económico y cultural de la capital queretana.
