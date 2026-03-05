37 mujeres reciben reconocimiento municipal en Querétaro

Municipio entrega reconocimientos a ocho ganadoras en categorías que van de ciencia a labor comunitaria.

Ceremonia de reconocimiento a mujeres destacadas en el municipio de Querétaro durante la segunda edición del premio 8 Mujeres que Cambiaron el Rumbo

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante la entrega de reconocimientos a 37 mujeres destacadas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro 5 de marzo de 2026. — Un total de 37 mujeres fueron distinguidas durante la segunda edición de los reconocimientos "8 Mujeres que Cambiaron el Rumbo de Querétaro", ceremonia en la que ocho de ellas resultaron ganadoras en categorías que abarcan ciencia, deporte, emprendimiento, cultura y labor comunitaria.

El evento tuvo lugar en la capital del estado con la presencia de autoridades municipales y estatales.

La iniciativa, que cumple su segundo año consecutivo, busca visibilizar el trabajo de queretanas que han generado impacto positivo en distintos sectores.

En esta edición las categorías evaluadas fueron Academia y Formación, Deporte y Bienestar, Labor Social y Comunitaria, Emprendimiento y Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Trayectoria Destacada, Arte y Cultura, así como Asociación Civil.

Dentro del rubro de Trayectoria Destacada, la oficial Raquel Carrillo González recibió mención honorífica por más de 23 años de servicio en seguridad ciudadana con enfoque de perspectiva de género. Su caso fue uno de los más aplaudidos de la jornada.

Reconocimiento a mujeres destacadas en Querétaro

El presidente municipal, Felifer Macías, señaló que las 37 distinguidas representan a quienes "están haciendo grande esta tierra" desde su labor cotidiana.

A su vez, la secretaria de la Mujer, Vanesa Garfias Rojas, indicó que desde esa dependencia se han impulsado acciones orientadas a la equidad de género y a erradicar la violencia contra las mujeres desde el inicio de la administración.

Garfias Rojas exhortó a las asistentes a continuar con una participación activa en los distintos ámbitos sociales. También subrayó el compromiso institucional de acompañar con programas y políticas públicas el desarrollo profesional y personal de las queretanas.

Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera, reconoció que persisten retos en materia de equidad, pero destacó los avances logrados.

"Sean una motivación para todas aquellas que les han dicho que no pueden", enfatizó, al referirse a mujeres que han descubierto habilidades a través de los programas de la Secretaría de la Mujer y hoy emprenden en beneficio propio y de sus familias.

En la ceremonia también participó la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain. Con esta segunda entrega, las autoridades municipales buscan consolidar un ejercicio anual de reconocimiento a mujeres que contribuyen al desarrollo social, económico y cultural de la capital queretana.


Ceremonia de reconocimiento a mujeres destacadas en el municipio de Quer\u00e9taro durante la segunda edici\u00f3n del premio 8 Mujeres que Cambiaron el Rumbo

La ceremonia reunió a ganadoras de ocho categorías que incluyen ciencia, deporte, cultura y labor comunitaria.

Ceremonia de reconocimiento a mujeres destacadas en el municipio de Quer\u00e9taro durante la segunda edici\u00f3n del premio 8 Mujeres que Cambiaron el Rumbo

La ceremonia reunió a ganadoras de ocho categorías que incluyen ciencia, deporte, cultura y labor comunitaria.

Ceremonia de reconocimiento a mujeres destacadas en el municipio de Quer\u00e9taro durante la segunda edici\u00f3n del premio 8 Mujeres que Cambiaron el Rumbo

La ceremonia reunió a ganadoras de ocho categorías que incluyen ciencia, deporte, cultura y labor comunitaria.

Ceremonia de reconocimiento a mujeres destacadas en el municipio de Quer\u00e9taro durante la segunda edici\u00f3n del premio 8 Mujeres que Cambiaron el Rumbo

La ceremonia reunió a ganadoras de ocho categorías que incluyen ciencia, deporte, cultura y labor comunitaria.

gobiernofelifer maciasmujer8m

Reciente

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante rueda de prensa sobre su posible aspiración a la gubernatura del estado
Querétaro

Felifer Macías no descarta satisfacer a la gubernatura de Querétaro

Macías Olvera condiciona aspiración a resultados de su gestión municipal y al respaldo de Mauricio Kuri.

Instalación del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario en Querétaro con autoridades estatales y representantes empresariales
Querétaro

Instalan Comité de Fomento Laboral Penitenciario en Querétaro

Comité coordinará capacitación y empleo dentro de los centros penitenciarios con participación empresarial.

Integrantes del Frente Nacional por las 40 horas durante conferencia sobre reforma jornada laboral en Querétaro
Querétaro

Frente por las 40 horas cuestiona reforma laboral en Querétaro

Colectivo acusa reforma incompleta y exige debate sobre cambios a Ley Federal del Trabajo.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia anuncia reestructura del organigrama municipal de San Juan del Río con reducción de mandos
San Juan del Río

Desaparece Secretaría de Desarrollo en San Juan del Río

Cabrera Valencia alista reducción de jefaturas, coordinaciones y direcciones para presentar al cabildo.