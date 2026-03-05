Felifer Macías no descarta satisfacer a la gubernatura de Querétaro

Macías Olvera condiciona aspiración a resultados de su gestión municipal y al respaldo de Mauricio Kuri.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante rueda de prensa sobre su posible aspiración a la gubernatura del estado

Felifer Macías Olvera, alcalde de Querétaro, reconoció su interés en la gubernatura durante conferencia de prensa.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 05, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 5 de marzo de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, reconoció su interés en buscar la gubernatura del estado y se asumió como una de las "cartas de gobernador", aunque condicionó esa aspiración a los resultados que entregue su administración en la segunda mitad del trienio.

En rueda de prensa, el alcalde pidió no adelantar tiempos electorales cuando el próximo 1 de abril su gobierno apenas llegará al punto medio.

El posicionamiento ocurre en un contexto de creciente actividad política de cara al proceso electoral de 2027 en Querétaro, donde distintos perfiles panistas han comenzado a figurar en la conversación pública sobre la sucesión del gobernador Mauricio Kuri González. Macías Olvera es uno de los nombres que suenan con mayor frecuencia dentro del PAN estatal.

"Si yo quiero aspirar a la candidatura a la gubernatura, primero tengo que hacer el mejor gobierno en la historia de la ciudad de Querétaro", expresó el edil.

Precisó que su objetivo es que la gestión municipal sea recordada por su cercanía con la ciudadanía y la eficiencia en la atención de problemas públicos en la capital.

Felifer Macías vincula su futuro político a Mauricio Kuri

El alcalde también reconoció que su futuro político depende del respaldo del gobernador Kuri González, a quien expresó "agradecimiento y respeto".

Con esa declaración, Macías Olvera dejó claro que cualquier decisión sobre la gubernatura de Querétaro pasará por el aval del mandatario estatal y las definiciones internas del partido.

"Hoy todo se sintetiza en chambear y dar resultados desde el gobierno municipal", concluyó. El edil reiteró que será la percepción ciudadana sobre su trabajo la que determine si merece aspirar a un cargo superior, y que las definiciones electorales corresponden a un momento posterior.

