San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. — Después de dos décadas de gestión vecinal, la colonia Nuevo San Antonio —ubicada en la delegación de El Carrizo— recibe por primera vez una red de drenaje sanitario con inversión de 5 millones de pesos.

La obra de drenaje en la comunidad de San Juan del Río contempla la instalación de 1,827 metros lineales de tubería corrugada de 12 pulgadas en 11 calles y beneficiará a cerca de 800 personas, con fecha de entrega proyectada para el 30 de marzo.

Los recursos provienen del programa Proagua 2025, operado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo un esquema de coinversión 50-50 entre el organismo federal y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Juan del Río (JAPAM).

Residentes de la zona adquirieron terrenos desde finales de los años noventa, pero carecían de infraestructura de saneamiento básico hasta este ejercicio fiscal.

La inversión de 5 millones de pesos beneficiará a 800 personas de 11 calles de la delegación del Carrizo. rotativo.com.mx

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, supervisó los trabajos acompañado por el director de la JAPAM, Antonio Pérez Cabrera, y el delegado de Conagua en Querétaro, Gerardo Sinecio.

Cabrera Valencia señaló que la obra avanza al 50 por ciento y que un comité vecinal vigila la calidad de los materiales y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Coinversión federal abre programa a 11 municipios de Querétaro

Pérez Cabrera precisó que la tubería se instala a una profundidad promedio de 2.60 metros para garantizar el escurrimiento hacia el colector general, desde donde el agua residual llegará a la planta de tratamiento del municipio. El líquido tratado se reutiliza en actividades industriales, de construcción y de riego agrícola, conforme a la normativa de Conagua.

El delegado federal indicó que Proagua 2025 amplió su alcance a los municipios queretanos: 11 ayuntamientos participan ya en este ejercicio y la meta es que los 18 se incorporen el próximo año.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la supervisión de la obra de drenaje en Nuevo San Antonio. rotativo.com.mx

Sinecio explicó que la apertura del programa busca que los presidentes municipales, al conocer las problemáticas locales, focalicen mejor los recursos en comunidades con mayor rezago.

José Pérez, delegado de la comunidad del Carrizo, fue quien impulsó la gestión ante el gobierno municipal hace un año para que la obra de drenaje en San Juan del Río se integrara al programa federal.

La colonia Nuevo San Antonio se ubica en una zona de crecimiento urbano cercana a los barrios de la Concepción, San Isidro y San Pedro Ahuacatlán, donde la expansión de servicios básicos es requisito para avanzar en la regularización de predios y la entrega de títulos de propiedad a las familias.