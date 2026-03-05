5 mdp para nueva red de drenaje en colonia de San Juan del Río

Conagua y JAPAM coinvierten en 1,827 metros de tubería para 11 calles del Carrizo.

Supervisión de obra de drenaje en colonia Nuevo San Antonio, San Juan del Río, con autoridades municipales y de Conagua.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la supervisión de la obra de drenaje en Nuevo San Antonio.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. — Después de dos décadas de gestión vecinal, la colonia Nuevo San Antonio —ubicada en la delegación de El Carrizo— recibe por primera vez una red de drenaje sanitario con inversión de 5 millones de pesos.

La obra de drenaje en la comunidad de San Juan del Río contempla la instalación de 1,827 metros lineales de tubería corrugada de 12 pulgadas en 11 calles y beneficiará a cerca de 800 personas, con fecha de entrega proyectada para el 30 de marzo.

Los recursos provienen del programa Proagua 2025, operado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo un esquema de coinversión 50-50 entre el organismo federal y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Juan del Río (JAPAM).

Residentes de la zona adquirieron terrenos desde finales de los años noventa, pero carecían de infraestructura de saneamiento básico hasta este ejercicio fiscal.

Supervisi\u00f3n de obra de drenaje en colonia Nuevo San Antonio, San Juan del R\u00edo, con autoridades municipales y de Conagua. La inversión de 5 millones de pesos beneficiará a 800 personas de 11 calles de la delegación del Carrizo. rotativo.com.mx

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, supervisó los trabajos acompañado por el director de la JAPAM, Antonio Pérez Cabrera, y el delegado de Conagua en Querétaro, Gerardo Sinecio.

Cabrera Valencia señaló que la obra avanza al 50 por ciento y que un comité vecinal vigila la calidad de los materiales y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Coinversión federal abre programa a 11 municipios de Querétaro

Pérez Cabrera precisó que la tubería se instala a una profundidad promedio de 2.60 metros para garantizar el escurrimiento hacia el colector general, desde donde el agua residual llegará a la planta de tratamiento del municipio. El líquido tratado se reutiliza en actividades industriales, de construcción y de riego agrícola, conforme a la normativa de Conagua.

El delegado federal indicó que Proagua 2025 amplió su alcance a los municipios queretanos: 11 ayuntamientos participan ya en este ejercicio y la meta es que los 18 se incorporen el próximo año.

Supervisi\u00f3n de obra de drenaje en colonia Nuevo San Antonio, San Juan del R\u00edo, con autoridades municipales y de Conagua. Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la supervisión de la obra de drenaje en Nuevo San Antonio. rotativo.com.mx

Sinecio explicó que la apertura del programa busca que los presidentes municipales, al conocer las problemáticas locales, focalicen mejor los recursos en comunidades con mayor rezago.

José Pérez, delegado de la comunidad del Carrizo, fue quien impulsó la gestión ante el gobierno municipal hace un año para que la obra de drenaje en San Juan del Río se integrara al programa federal.

La colonia Nuevo San Antonio se ubica en una zona de crecimiento urbano cercana a los barrios de la Concepción, San Isidro y San Pedro Ahuacatlán, donde la expansión de servicios básicos es requisito para avanzar en la regularización de predios y la entrega de títulos de propiedad a las familias.

gobiernoobras publicasjapaminfraestructura

Reciente

Cielo nublado con lluvia ligera sobre San Juan del Río, Querétaro, durante la tarde del 5 de marzo de 2026 por el frente frío 39
San Juan del Río

Lluvia y frío golpean San Juan del Río por frente frío 39

SMN prevé chubascos con acumulaciones de 25 a 50 milímetros y rachas de hasta 50 km/h en Querétaro.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante rueda de prensa sobre su posible aspiración a la gubernatura del estado
Querétaro

Felifer Macías no descarta satisfacer a la gubernatura de Querétaro

Macías Olvera condiciona aspiración a resultados de su gestión municipal y al respaldo de Mauricio Kuri.

Instalación del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario en Querétaro con autoridades estatales y representantes empresariales
Querétaro

Instalan Comité de Fomento Laboral Penitenciario en Querétaro

Comité coordinará capacitación y empleo dentro de los centros penitenciarios con participación empresarial.

Ceremonia de reconocimiento a mujeres destacadas en el municipio de Querétaro durante la segunda edición del premio 8 Mujeres que Cambiaron el Rumbo
Querétaro

37 mujeres reciben reconocimiento municipal en Querétaro

Municipio entrega reconocimientos a ocho ganadoras en categorías que van de ciencia a labor comunitaria.