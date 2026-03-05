California, 5 de marzo de 2026. — La cantante estadounidense Britney Spears, de 44 años, fue arrestada la noche del miércoles bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) en Ventura County, California.

La detención ocurrió alrededor de las 21:28 horas locales luego de que un automovilista llamara al 911 para reportar un vehículo con conducción errática en la zona de Moorpark, cerca de la residencia de la artista en Thousand Oaks. Elementos de la California Highway Patrol (CHP) interceptaron a Spears, quien viajaba sola.

El arresto ocurre cinco años después de que un tribunal de Los Ángeles pusiera fin a la tutela legal de 13 años que controló su vida personal y financiera.

Desde entonces, la intérprete ha mantenido un perfil mediático intermitente. No realiza presentaciones en vivo desde 2018 ni publica nuevo material discográfico desde 2016.

Apenas días antes del incidente, Spears obtuvo una orden de restricción permanente contra un hombre de Louisiana que fue arrestado en 2025 por irrumpir en su domicilio en el sur de California, según reportes de medios estadounidenses.

Tras la detención, oficiales de la CHP trasladaron a la cantante a un hospital para la extracción de sangre con fines de determinar su nivel de alcohol.

No sufrió lesiones; la visita fue exclusivamente para el procedimiento de alcoholemia. Después de permanecer bajo custodia durante la madrugada, el ingreso formal al centro de detención del Sheriff de Ventura County se registró a las 3:02 AM del jueves, según registros oficiales.

Liberación y declaración del equipo de Spears

La cantante fue puesta en libertad bajo los procedimientos legales correspondientes. Registros de custodia indican que deberá comparecer el próximo 4 de mayo ante el Tribunal Superior de Ventura County para enfrentar los cargos.

Horas después del arresto, un representante de la artista emitió un comunicado a medios como NBC, ABC News y The Hollywood Reporter en el que calificó el episodio como inexcusable.

Según la declaración, Spears cooperará con las autoridades y sus allegados trabajan en un plan para su bienestar. También se informó que sus hijos —fruto de su relación con Kevin Federline— pasarán tiempo con ella.

Tras conocerse la noticia, el perfil de Instagram de Spears dejó de estar disponible. La cuenta, donde publicaba con frecuencia videos personales y contenido cotidiano, acumulaba millones de seguidores y funcionaba como su principal canal de comunicación pública.

El incidente reaviva el debate sobre la presión mediática que ha enfrentado la artista durante más de dos décadas.

El mes pasado, Spears concretó la venta de su catálogo musical completo a la editorial Primary Wave, en una operación que medios especializados describieron como una de las transacciones más relevantes en torno al patrimonio de la cantante.