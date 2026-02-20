Zacatecas, 20 de febrero de 2026. —Seis conciertos estelares con entrada libre se realizarán en la Plaza de Armas de Zacatecas como parte del 40° Festival Cultural Zacatecas 2025, que arrancará el 29 de marzo con la presentación de Los Fabulosos Cadillacs.

El cartel incluye a Los Auténticos Decadentes, Pablo Alborán, Fonseca y el tributo a Queen de Marc Martel, con funciones a las 20:00 horas. La edición ofrecerá además más de 400 actividades entre teatro, danza, conversatorios y exposiciones.

El Festival Cultural Zacatecas se ha consolidado como uno de los encuentros artísticos más relevantes del país a lo largo de cuatro décadas.

Más de 400 actividades culturales complementarán los conciertos estelares del festival. rotativo.com.mx

En esta edición, la programación mezcla artistas de trayectoria internacional con propuestas de jóvenes talentos y figuras de distintas disciplinas escénicas.

La apertura quedará a cargo de Los Fabulosos Cadillacs el domingo 29 de marzo, en una presentación que coincide con los 40 años de carrera de la agrupación argentina.

La banda se encuentra actualmente en una gira internacional conmemorativa por esa misma celebración de cuatro décadas.

Al día siguiente, el lunes 30 de marzo, Los Auténticos Decadentes llevarán su gira Mi Vida Loca a la Plaza de Armas. El show celebra tres décadas del disco homónimo, que incluye temas como "La Guitarra" y "Corazón".





Más de 400 actividades culturales complementarán los conciertos estelares del festival. rotativo.com.mx

Cartel internacional en el Festival Cultural Zacatecas 2025

Pablo Alborán se presentará el martes 31 de marzo con un repertorio que incluye "Saturno" y "Dónde está el amor", en lo que se perfila como una de las noches más esperadas.

El cantautor español llega en un momento de alta actividad musical tras sus recientes producciones discográficas.

Más de 400 actividades culturales complementarán los conciertos estelares del festival. rotativo.com.mx

El lunes 6 de abril será el turno del colombiano Fonseca, quien traerá su Tropicalia Tour con éxitos como "Te mando flores" y "Eres mi sueño".

El miércoles 8 de abril cerrará la serie de conciertos estelares Marc Martel con One Vision of Queen, un espectáculo tributo reconocido por la fidelidad vocal de Martel al registro de Freddie Mercury.

Más de 400 actividades culturales complementarán los conciertos estelares del festival. rotativo.com.mx

¿Qué más ofrece el Festival Cultural Zacatecas?

Además de los conciertos estelares, la programación contempla más de 400 actividades distribuidas en diversas sedes de la ciudad.

Teatro, danza, conversatorios y exposiciones complementan la oferta durante los días del festival. Todos los eventos en Plaza de Armas serán con acceso gratuito al público asistente.