México, 16 de enero de 2026. — La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) confirmó el fallecimiento del compositor sonorense Agustín Cejudo Moreno, reconocido autor de canciones emblemáticas del regional mexicano como "Sobre la tumba de mi padre", interpretada por Valentín Elizalde, informó la institución en redes sociales.
El compositor falleció el jueves 15 de enero de 2026, días después de la muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez. La SACM lamentó la sensible partida del maestro y destacó que canciones como "Sobre la tumba de mi padre", "Por qué no le calas" y "Tu falso orgullo" seguirán sonando en las voces del regional mexicano, precisó el organismo.
"Descanse en paz, Maestro Agustín Cejudo. Canciones como 'Sobre la tumba de mi padre', 'Por qué no le calas' y 'Tu falso orgullo' seguirán sonando en las voces del regional mexicano", aseguró la SACM en su comunicado oficial. La institución pidió respeto para evitar rumores o información falsa sobre las causas del fallecimiento.
Ni la familia de Agustín Cejudo ni la SACM han dado a conocer información oficial sobre qué provocó su fallecimiento. Cualquier versión que circule es únicamente especulación, explicó la organización. Tampoco se ha informado que el compositor padeciera alguna enfermedad grave ni que haya sufrido algún accidente.
La muerte del intérprete se ha mantenido fuera de las redes, las cuales solo han fungido como sitio para homenajes y mensajes de despedida.
El fallecimiento del compositor sonorense representa una pérdida significativa para la música regional mexicana, género al que aportó composiciones que se convirtieron en clásicos interpretados por figuras destacadas.
Se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles sobre las ceremonias de despedida. Por ahora, el gremio musical y sus seguidores se mantienen a la espera de información oficial de la familia.