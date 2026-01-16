Muere Agustín Cejudo, compositor de regional mexicano

La Sociedad de Autores y Compositores de México confirmó el fallecimiento del compositor sonorense autor de "Sobre la tumba de mi padre" interpretada por Valentín Elizalde.

Agustín Cejudo Moreno compositor sonorense de regional mexicano autor de Sobre la tumba de mi padre falleció en México

Agustín Cejudo Moreno compositor sonorense de regional mexicano autor de Sobre la tumba de mi padre falleció en México

Foto: Agustín Cejudo Moreno.
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 16, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

México, 16 de enero de 2026. — La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) confirmó el fallecimiento del compositor sonorense Agustín Cejudo Moreno, reconocido autor de canciones emblemáticas del regional mexicano como "Sobre la tumba de mi padre", interpretada por Valentín Elizalde, informó la institución en redes sociales.

El compositor falleció el jueves 15 de enero de 2026, días después de la muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez. La SACM lamentó la sensible partida del maestro y destacó que canciones como "Sobre la tumba de mi padre", "Por qué no le calas" y "Tu falso orgullo" seguirán sonando en las voces del regional mexicano, precisó el organismo.

"Descanse en paz, Maestro Agustín Cejudo. Canciones como 'Sobre la tumba de mi padre', 'Por qué no le calas' y 'Tu falso orgullo' seguirán sonando en las voces del regional mexicano", aseguró la SACM en su comunicado oficial. La institución pidió respeto para evitar rumores o información falsa sobre las causas del fallecimiento.

Ni la familia de Agustín Cejudo ni la SACM han dado a conocer información oficial sobre qué provocó su fallecimiento. Cualquier versión que circule es únicamente especulación, explicó la organización. Tampoco se ha informado que el compositor padeciera alguna enfermedad grave ni que haya sufrido algún accidente.

La muerte del intérprete se ha mantenido fuera de las redes, las cuales solo han fungido como sitio para homenajes y mensajes de despedida.

El fallecimiento del compositor sonorense representa una pérdida significativa para la música regional mexicana, género al que aportó composiciones que se convirtieron en clásicos interpretados por figuras destacadas.

Se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles sobre las ceremonias de despedida. Por ahora, el gremio musical y sus seguidores se mantienen a la espera de información oficial de la familia.

espectáculos farándula musica obituario

Reciente

53 productores de Ezequiel Montes fueron beneficiados con el programa de concurrencia agropecuaria tripartita.
Ezequiel Montes

Ezequiel Montes entrega 3 mdp en apoyos a productores

La inversión tripartita benefició a productores con implementos agrícolas, tractores, sementales y semilla mediante el Programa Contigo en Concurrencia.

Sector manufacturero en Querétaro. Las industrias manufactureras registraron un crecimiento marginal del 1.0 por ciento en septiembre.
Editorial

Actividad industrial cae 3.9% en Querétaro durante septiembre

El sector construcción registró una caída del 24.4 por ciento en septiembre de 2025, mientras que la generación de energía eléctrica creció 19.5 por ciento, según datos del INEGI.

Autobuses del sistema Qrobús en operación durante noviembre 2025 en Querétaro
Querétaro capital

Qrobús registra crecimiento del 17.2% en pasajeros durante noviembre

El sistema de transporte urbano Qrobús transportó 600 mil pasajeros en noviembre de 2025, el mayor crecimiento entre las nueve ciudades monitoreadas por el INEGI.

Operativo de la Policía de Investigación del Delito en Querétaro. La dependencia realizó las diligencias del caso de robo calificado.
San Juan del Río

Sentencian a Brian "N" a 5 años de prisión en San Juan del Río

Brian "N" fue condenado por despojar con arma de fuego a una pareja de su camioneta en septiembre de 2023 en la colonia Vista Hermosa.