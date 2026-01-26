Querétaro, 26 de enero de 2026. — El cantante puertorriqueño Ricky Martin se presentará el 12 de marzo en el Autódromo de Querétaro con un espectáculo de gran formato que incluye músicos en vivo, bailarines y producción internacional de primer nivel.

Mario Durán, representante de Music Vibe, confirmó que la ciudad será una de las primeras paradas de la gira nacional renovada del artista, con show de hora y media que recorre grandes éxitos musicales en concierto diseñado para todas las edades con boletos disponibles desde 790 pesos sin cargos por servicio.

"Nuestra ciudad se convertirá en una de las primeras paradas de esta nueva gira, un tour completamente actualizado que reúne todos los grandes éxitos del artista puertorriqueño, acompañado de músicos en vivo, bailarines y una producción internacional de primer nivel", explicó Durán durante rueda de prensa donde se oficializó la llegada del cantante a la entidad queretana como parte de su gira nacional 2026 que visitará principales ciudades del país.

Concierto Ricky Martin Querétaro ofrece show de hora y media con éxitos musicales

El espectáculo en el Autódromo de Querétaro tendrá duración aproximada de hora y media, tiempo en que Ricky Martin hará recorrido por canciones que han marcado generaciones en concierto diseñado para disfrutarse en pareja, con amigos o en familia.

El representante de Music Vibe confirmó que la música del artista puertorriqueño sigue siendo punto de encuentro entre públicos de todas las edades, consolidando este evento como uno de los espectáculos más esperados en Querétaro durante el primer trimestre de 2026.

Music Vibe confirma llegada de Ricky Martin a Querétaro como una de las primeras paradas de gira nacional renovada del artista puertorriqueño. rotativo.com.mx

La fecha queretana forma parte de gira nacional que visitará las principales ciudades del país, perfilándose como una de las más especiales por la cercanía con el público y la magnitud del montaje preparado exclusivamente para este tour.

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de funticket.mx con precios accesibles desde 790 pesos sin cargo por servicio, convirtiendo este concierto en oportunidad para vivir a Ricky Martin en vivo con producción de nivel internacional.

¿Dónde comprar boletos para Ricky Martin en Querétaro?

La venta de boletos está disponible en taquillas del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, específicamente en Taquilla 4, con atención de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 16:00 horas.

Los queretanos podrán adquirir entradas de manera presencial además de la opción digital en funticket.mx, garantizando acceso a uno de los eventos de entretenimiento más importantes programados en el Autódromo de la capital queretana para marzo.

Ricky Martin regresa con un espectáculo imponente que promete noche inolvidable con producción sin igual en la ciudad.

El artista puertorriqueño llega a Querétaro con show renovado que combina sus éxitos más emblemáticos con puesta en escena de gran formato, consolidando a la entidad como destino de giras internacionales que eligen al Autódromo queretano como recinto para presentaciones de artistas de talla mundial que atraen audiencias masivas de toda la región del Bajío.