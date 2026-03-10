Toluca, 10 de marzo de 2026. —Cuatro hombres armados irrumpieron en una vivienda del municipio de Toluca la mañana del pasado 6 de marzo y sometieron a golpes a la influencer Evelyn Villa, a quien despojaron de joyas, ahorros y objetos de valor tras amarrarla, agredirla físicamente y realizarle tocamientos.

El asalto a la influencer en su casa de Toluca quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron el rostro de al menos tres de los presuntos responsables, y la víctima ya presentó denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con el testimonio que Villa difundió en redes sociales, el ataque ocurrió alrededor de las 8:40 horas, minutos después de que regresó de dejar a su hijo en la escuela.

Al cerrar el portón eléctrico de su domicilio, un sujeto se introdujo a la fuerza, le arrebató el control del acceso, la sujetó del cuello e intentó asfixiarla. Después abrió la puerta para que ingresaran tres cómplices.

Ya dentro de la vivienda, los agresores arrastraron a la víctima, la amarraron y la golpearon en repetidas ocasiones. Villa relató que dos de los hombres le tocaron sus partes íntimas mientras los otros revisaban las habitaciones en busca de dinero y pertenencias. La creadora de contenido, con más de 30 mil seguidores en Instagram, aseguró que temió por su vida durante todo el ataque.

Evelyn Villa, influencer y empresaria, denunció el violento asalto que sufrió en su domicilio de Toluca el 6 de marzo. Redes Sociales.

Amenazas contra su hijo y posterior intimidación en redes

Uno de los momentos más graves del asalto en Toluca ocurrió cuando los delincuentes le advirtieron que conocían el nombre de su hijo y la escuela a la que asiste. La amenazaron con ir por el menor si no dejaba de gritar. Esa advertencia, según su relato, la obligó a dejar de pedir auxilio.

Tras difundir el video con las imágenes de las cámaras de seguridad, Villa denunció que un usuario identificado como Gerardo, quien se presenta como médico, publicó amenazas de muerte en su contra a través de redes sociales. En los mensajes, el individuo aseguró tener información sobre sus movimientos y los de su hijo, según capturas que la propia influencer compartió en historias de Instagram.

Hasta este domingo, la Fiscalía del Estado de México no ha informado sobre personas detenidas por el caso. De acuerdo con medios nacionales, el domicilio de Villa ya se encuentra bajo resguardo de elementos de seguridad mientras avanzan las investigaciones.

La influencer pidió a la ciudadanía compartir las imágenes de los presuntos responsables y denunciar ante las autoridades si alguien los reconoce. Su cuenta de Instagram es @villa_ev_.