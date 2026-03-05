México, 5 de marzo de 2026. —El nombre de Bad Bunny no deja de sonar como el principal candidato para protagonizar uno de los espectáculos musicales de la Copa del Mundo 2026, luego de que su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX, el pasado 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, lo posicionara como el artista latino más relevante del momento.

Aunque la FIFA no ha confirmado a ningún intérprete, las especulaciones crecen a menos de 100 días del arranque del torneo.

La expectativa tiene sustento en cifras concretas. El sitio de apuestas OLBG.com coloca al puertorriqueño con un 33 por ciento de probabilidades de encabezar el espectáculo musical durante la final del Mundial 2026, seguido por Drake con 18.2 por ciento y Shakira con 15.4. Sin embargo, hasta ahora ni el equipo del artista ni la FIFA han emitido postura oficial al respecto.

El contexto del torneo hace que la especulación cobre fuerza. La Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, tendrá tres ceremonias inaugurales: la primera el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, previo al encuentro entre México y Sudáfrica a las 13:00 horas; la segunda el 12 de junio en Toronto, y la tercera ese mismo día en Los Ángeles. Además, por primera vez en la historia mundialista, la final contará con un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

Bad Bunny y el primer show de medio tiempo en un Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó en marzo de 2025 que la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey incluirá un espectáculo musical durante el descanso, coproducido por la organización Global Citizen.

Infantino también anunció que Chris Martin y Phil Harvey, de Coldplay, colaborarán con la FIFA en la selección de artistas. Los nombres definitivos no se han revelado.

El puertorriqueño de 31 años llega a esta conversación respaldado por un momento de carrera sin precedentes. Su álbum Debí Tirar Más Fotos ganó el Grammy al Álbum del Año 2026, y su gira mundial del mismo nombre vendió más de 2.6 millones de boletos en menos de una semana, con récords de taquilla en múltiples países.

En México, ofreció ocho conciertos con localidades agotadas en el Estadio GNP Seguros durante diciembre de 2025, con invitados como J Balvin en un reencuentro que se volvió viral.

¿Podría actuar Bad Bunny tanto en la ceremonia como en la final?

Un obstáculo logístico podría complicar su participación en la final: la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour tiene programado su cierre el 22 de julio en Bruselas, apenas tres días después del partido definitivo.

Ese calendario, no obstante, podría ajustarse si se concreta una invitación formal por parte de la FIFA.

Por otro lado, persisten los rumores sobre un posible regreso de Bad Bunny a la Ciudad de México con un concierto en el ahora llamado Estadio Banorte —antes Azteca—, que fue reinaugurado el 28 de marzo tras remodelaciones de cara al Mundial.

Cuentas especializadas en filtrar información de conciertos han alimentado la teoría, aunque ninguna promotora ni boletería ha confirmado fechas.

El antecedente del propio Super Bowl LX, donde el artista incluyó mariachi, tacos y la bandera de México en el escenario, refuerza la lectura de que Benito Martínez Ocasio mantiene una relación cercana con el público mexicano.