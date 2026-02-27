Los Ángeles, California, 27 de febrero de 2026. —La cantante mexicana Fey anunció la expansión de su gira internacional "Hits Tour – 30 Aniversario" con nuevas fechas en Estados Unidos, incluida una presentación en San Diego.

El tour de gran formato celebra tres décadas de trayectoria y más de 20 millones de discos vendidos de una de las artistas más influyentes del electropop en español, con una producción que integra elementos escénicos emblemáticos, nuevos arreglos musicales y visuales de alto impacto.

La intérprete de éxitos como "Azúcar Amargo", "Media Naranja" y "Ni tú ni nadie" acumula siete álbumes de estudio y dos discos en vivo a lo largo de una carrera que la ha llevado por escenarios de México, Centro y Sudamérica, además de Europa.

Tras una exitosa gira por Estados Unidos en 2024, esta nueva etapa del Hits Tour responde a la demanda del público latino en territorio estadounidense.

Como parte de la expansión, se confirmó al artista michoacano Fehr Rivas como acto de apertura en diversas fechas, particularmente en el show de San Diego.

Creador del género que él mismo denomina "rockmántico" y originario de Morelia, Fehr Rivas ha construido una trayectoria sólida dentro del pop rock en español con presentaciones en recintos como el Lunario del Auditorio Nacional y escenarios en España.

"Celebrar 30 años de carrera es agradecer a la gente que ha caminado conmigo desde mis primeros pasos", señaló Fey en un comunicado difundido desde Los Ángeles. La artista agregó que la gira representa "un reencuentro con las canciones que marcaron mi vida y la vida de muchos".

Fey, cantante mexicana con más de 20 millones de discos vendidos, celebra 30 años de carrera con su Hits Tour. rotativo.com.mx

Fehr Rivas une su propuesta al Hits Tour 30 Aniversario

El cantautor lanzó recientemente "D'ELLAS", un proyecto conceptual de covers dedicados a mujeres icónicas de la música que incluye una reinterpretación de "Azúcar Amargo", clásico representativo de Fey. Ese vínculo artístico motivó su incorporación al tour.

Con dos discos de estudio —entre ellos "Ser y Pertenecer" (2023)— y colaboraciones con Aleks Syntek, Fehr Rivas ha compartido escenario con artistas como Fito Páez, Maná y Río Roma en festivales internacionales.

"Para mí es un honor formar parte de una gira con una artista que marcó la historia del pop latino", indicó Fehr Rivas, quien describió la experiencia como "profundamente significativa".

El artista michoacano suma más de un millón de reproducciones en plataformas digitales y sold outs en recintos de México y Estados Unidos.

La puesta en escena del Hits Tour incluirá iluminación de última generación, vestuarios exclusivos y arreglos musicales que recorren las eras más icónicas de Fey, desde su debut homónimo hasta su evolución actual. Las entradas estarán disponibles en plataformas de ticketing locales y en los sitios oficiales de cada venue.

La gira en Estados Unidos es presentada por Reventón Promotions, con producción de Tu Streams Live en San Diego.