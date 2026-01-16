México, 16 de enero de 2026. — La actriz Kate Hudson reveló que "gravita" hacia atuendos cómodos durante sus apariciones en la alfombra roja, priorizando la facilidad de movimiento sobre diseños restrictivos mientras promociona su nueva película "Song Sung Blue", informó la estrella en declaraciones a la revista PEOPLE.
La actriz de 46 años ha sido el centro de atención en la gira de prensa de su nueva película, la historia real del acto tributo a Neil Diamond "Lightning and Thunder".
Los atuendos fueron elegidos con la ayuda de su estilista de toda la vida, Sophie Lopez, y la pareja optó por diseños deslumbrantes de Valentino, Stella McCartney, Fendi y Dolce Gabbana, explicó Hudson.
"Confío en que ella no solo conoce íntimamente mi sensibilidad a la moda, sino que también me impulsa, y como somos tan cercanas, hace que el proceso de vestirnos y las elecciones que hacemos sea una experiencia divertida y fácil", aseguró la actriz. La colaboración fortalece la expresión artística a través de diseños de alta costura que mantienen comodidad.
La estrella de Hollywood destacó que ambas consideran la moda como una de las grandes expresiones artísticas y disfrutan contando historias a través de la ropa.
"Me siento muy afortunada de tenerla como amiga y colaboradora", enfatizó Hudson sobre su relación profesional con Lopez.
Sin embargo, la actriz admitió que las opciones que elige tienden a ser las más cómodas. "Las cosas que generalmente me atraen y siempre me han atraído son cosas que se sienten sencillas y tienen una sensación de facilidad y comodidad que me permiten moverme y expresarme libremente mientras uso prendas hermosas", precisó.
La película "Song Sung Blue" narra la historia real del dúo musical Lightning and Thunder, que rinde tributo al legendario cantautor Neil Diamond.
La gira promocional ha llevado a Hudson por diversas ciudades internacionales donde ha lucido diseños que reflejan su filosofía de estilo personal.