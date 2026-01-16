Kate Hudson prefiere comodidad en atuendos de alfombra roja

La actriz de 46 años trabaja con su estilista Sophie Lopez para elegir diseños de Valentino, Stella McCartney, Fendi y Dolce Gabbana durante la gira promocional de "Song Sung Blue".

Kate Hudson durante alfombra roja.

Kate Hudson durante alfombra roja.

Foto: IG/Kate Hudson.
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 16, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

México, 16 de enero de 2026. — La actriz Kate Hudson reveló que "gravita" hacia atuendos cómodos durante sus apariciones en la alfombra roja, priorizando la facilidad de movimiento sobre diseños restrictivos mientras promociona su nueva película "Song Sung Blue", informó la estrella en declaraciones a la revista PEOPLE.

La actriz de 46 años ha sido el centro de atención en la gira de prensa de su nueva película, la historia real del acto tributo a Neil Diamond "Lightning and Thunder".

Los atuendos fueron elegidos con la ayuda de su estilista de toda la vida, Sophie Lopez, y la pareja optó por diseños deslumbrantes de Valentino, Stella McCartney, Fendi y Dolce Gabbana, explicó Hudson.

"Confío en que ella no solo conoce íntimamente mi sensibilidad a la moda, sino que también me impulsa, y como somos tan cercanas, hace que el proceso de vestirnos y las elecciones que hacemos sea una experiencia divertida y fácil", aseguró la actriz. La colaboración fortalece la expresión artística a través de diseños de alta costura que mantienen comodidad.

La estrella de Hollywood destacó que ambas consideran la moda como una de las grandes expresiones artísticas y disfrutan contando historias a través de la ropa.

"Me siento muy afortunada de tenerla como amiga y colaboradora", enfatizó Hudson sobre su relación profesional con Lopez.

Sin embargo, la actriz admitió que las opciones que elige tienden a ser las más cómodas. "Las cosas que generalmente me atraen y siempre me han atraído son cosas que se sienten sencillas y tienen una sensación de facilidad y comodidad que me permiten moverme y expresarme libremente mientras uso prendas hermosas", precisó.

La película "Song Sung Blue" narra la historia real del dúo musical Lightning and Thunder, que rinde tributo al legendario cantautor Neil Diamond.

La gira promocional ha llevado a Hudson por diversas ciudades internacionales donde ha lucido diseños que reflejan su filosofía de estilo personal.

espectáculos

Reciente

53 productores de Ezequiel Montes fueron beneficiados con el programa de concurrencia agropecuaria tripartita.
Ezequiel Montes

Ezequiel Montes entrega 3 mdp en apoyos a productores

La inversión tripartita benefició a productores con implementos agrícolas, tractores, sementales y semilla mediante el Programa Contigo en Concurrencia.

Sector manufacturero en Querétaro. Las industrias manufactureras registraron un crecimiento marginal del 1.0 por ciento en septiembre.
Editorial

Actividad industrial cae 3.9% en Querétaro durante septiembre

El sector construcción registró una caída del 24.4 por ciento en septiembre de 2025, mientras que la generación de energía eléctrica creció 19.5 por ciento, según datos del INEGI.

Autobuses del sistema Qrobús en operación durante noviembre 2025 en Querétaro
Querétaro capital

Qrobús registra crecimiento del 17.2% en pasajeros durante noviembre

El sistema de transporte urbano Qrobús transportó 600 mil pasajeros en noviembre de 2025, el mayor crecimiento entre las nueve ciudades monitoreadas por el INEGI.

Operativo de la Policía de Investigación del Delito en Querétaro. La dependencia realizó las diligencias del caso de robo calificado.
San Juan del Río

Sentencian a Brian "N" a 5 años de prisión en San Juan del Río

Brian "N" fue condenado por despojar con arma de fuego a una pareja de su camioneta en septiembre de 2023 en la colonia Vista Hermosa.