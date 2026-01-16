Leigh-Anne lanza "Most Wanted" con Valiant y RVSSIAN

La exintegrante de Little Mix lanzó su cuarto sencillo previo al álbum debut "My Ego Told Me To" que se publicará el 20 de febrero de 2026 fusionando pop con reggae y mensaje de empoderamiento femenino.

Foto: IG/ Leigh-Anne.
Por Diario Rotativo Ene 16, 2026
La cantante británica Leigh-Anne, exintegrante del grupo Little Mix, compartió su nuevo sencillo "Most Wanted" en colaboración con las estrellas jamaicanas Valiant y el productor RVSSIAN, como parte del impulso previo a su álbum debut como solista que se lanzará el próximo 20 de febrero bajo sello independiente, informó la artista en declaraciones oficiales.

Esta canción marca el cuarto lanzamiento del próximo disco "My Ego Told Me To" y sigue a los sencillos "Dead and Gone", "Burning Up" y "Been A Minute".

Con "Most Wanted", producido por RVSSIAN y Dinay Beats, la cantante se sumerge en la confianza, seguridad en sí misma e influencia caribeña, fusionando el pop con la energía de las raíces del reggae que conectan con su herencia barbadense y jamaicana, explicó.

"'Most Wanted' empezó como una canción escrita por Odeal que me enviaron, y a partir de ahí, RVSSIAN y yo nos juntamos, trabajamos en ella y la hicimos mía", aseguró Leigh-Anne.

La artista destacó que Valiant representa la colaboración perfecta para el tema porque aporta fuerza y energía jamaicanas que elevan la producción al siguiente nivel.

La cantante, quien ganó fama mundial como integrante de Little Mix tras ganar The X Factor en 2011 y vender más de 70 millones de discos con el grupo, describió el mensaje detrás del lanzamiento como representación de lo que la inspira actualmente.

"Me encanta hacer música que empodere a las mujeres para que se sientan más bellas, seguras y sin complejos", enfatizó.

El tema trata sobre adueñarse de la presencia, poder y atractivo personal. "'Most Wanted' es sobre adueñarse de su presencia, su poder y su desirabilidad. Quiero que todos los que la escuchen conecten con esa energía de los más deseados y se sientan imparables", precisó.

El álbum completo "My Ego Told Me To" se publicará el 20 de febrero de 2026 y marca su debut como artista independiente tras separarse de Little Mix en 2022.

La cantante británica anunció además una gira por tiendas de discos en Reino Unido coincidiendo con el lanzamiento del álbum, con presentaciones íntimas programadas en Edimburgo, Liverpool, Leeds, Londres, Nottingham y Kingston Upon Thames.

"Este álbum es la representación más auténtica de mí como artista. Versátil, enraizado en reggae y mi herencia, pero marcado con pop", aseguró sobre su primer trabajo en solitario.

