Así era la cabaña donde se ocultaba El Mencho en Tapalpa, Jalisco

Medios acceden a la residencia donde Oseguera Cervantes pasó sus últimas horas antes del operativo militar.

Residencia de ladrillos y madera en el fraccionamiento Tapalpa Country Club en Jalisco, última cabaña donde se ocultaba El Mencho

Fachada de la cabaña número 39 del Tapalpa Country Club, donde Nemesio Oseguera Cervantes se refugiaba, según la versión de autoridades federales.

Feb 24, 2026
Tapalpa, Jalisco — 24 de febrero de 2026.- Una residencia de ladrillos, teja y madera ubicada en el número 39 del exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club fue el último refugio de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un día después del operativo militar que concluyó con su muerte el domingo 22 de febrero, periodistas de distintos medios nacionales lograron ingresar al inmueble de dos pisos rodeado de pinos y jardines, en plena zona serrana de este Pueblo Mágico jalisciense.

El complejo residencial se extiende sobre una zona montañosa a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con caminos privados, vigilancia y un único acceso controlado. De acuerdo con reportes de medios locales, las propiedades en la zona alcanzan valores de entre 8 y 15 millones de pesos, mientras que la renta por noche puede llegar a 25 mil pesos en plataformas digitales.

Residencia de ladrillos y madera en el fraccionamiento Tapalpa Country Club en Jalisco, \u00faltima caba\u00f1a donde se ocultaba El Mencho En el interior del inmueble se hallaron alimentos, medicamentos para insuficiencia renal y un altar con imágenes religiosas. rotativo.com.mx

Según la versión de las autoridades federales, elementos del Ejército y la Guardia Nacional ubicaron a Oseguera Cervantes tras seguir a una de sus parejas sentimentales hasta el lugar, en un operativo coordinado por tierra y aire.

La puerta principal de madera presentaba la chapa forzada por los militares. En la planta baja se encuentra una cocina y comedor con abundantes alimentos: frutas, verduras, así como cortes de carne y pescado en el refrigerador. Entre los objetos hallados destaca un medicamento denominado Tationil Plus, utilizado como apoyo terapéutico para la insuficiencia renal que padecía el capo, según fuentes oficiales.

El inmueble cuenta con cuatro recámaras en evidente desorden, con ropa y perfumes de distintas marcas, además de artículos de higiene personal. En una de las habitaciones se encontró un altar con imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel, según constató el diario El Universal, cuyos reporteros accedieron al lugar.

Cabaña del Mencho en Tapalpa: vecinos describen los últimos días

Una vecina del Country Club relató que el tiroteo comenzó alrededor de las 7:20 horas del domingo, cuando escuchó balazos y voces de militares. Según su testimonio, los uniformados se desplazaron hacia la zona conocida como Alta Gracia y Rancho El Pinto, en el cerro, donde se concentró el enfrentamiento con sicarios del CJNG. El intercambio de disparos duró aproximadamente 45 minutos, con armas de distintos calibres y la intervención de un helicóptero que disparó ráfagas desde el aire, indicó la habitante.

La misma vecina precisó que muchas de las casas en el fraccionamiento son de descanso y se rentan por temporada, por lo que es difícil saber quién las ocupa. También mencionó que en fechas recientes se había notado la llegada de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado en Jalisco.

Por separado, CNN geolocalizó mediante videos de testigos que el sitio del enfrentamiento correspondería a un complejo conocido como Cabañas La Loma, cercano al Tapalpa Country Club.

Este lugar fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2015 y nuevamente en 2017 por presuntamente proporcionar apoyo material a las actividades de narcotráfico del CJNG, según registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Tras el operativo, los habitantes de Tapalpa intentan retomar la normalidad. Sin embargo, el Pueblo Mágico mantiene calles parcialmente vacías y algunos negocios cerrados, mientras vehículos calcinados que fueron utilizados como bloqueos carreteros por presuntos integrantes del CJNG aún no han sido retirados en su totalidad de las vías aledañas.

