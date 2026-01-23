Querétaro, 23 de enero de 2026. —El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó un operativo de socialización en la colonia Linda Vista de la delegación Centro Histórico para informar a vecinos sobre las medidas implementadas ante la obra del Tren México–Querétaro, proyecto federal que contempla intervenciones en infraestructura urbana existente como el puente de avenida Corregidora.
Más de 500 servidores públicos recorrieron 16 colonias desde temprana hora para notificar casa por casa sobre cierres de calles, rutas alternas y ajustes al transporte público.
"Hoy más de 500 servidores públicos del Municipio de Querétaro estamos saliendo a las colonias aledañas a las vías del tren para informar y socializar de los operativos que estaremos realizando en materia de movilidad y tránsito, para que la gente tenga la menor afectación posible", declaró Macías durante el recorrido vecinal.
El funcionario subrayó que, aunque la obra del Tren México–Querétaro es ejecutada por el Gobierno de México, el municipio mantiene vigilancia permanente para garantizar planeación ordenada y reducir impactos en la población.
El alcalde explicó que el municipio no decide ni ejecuta la obra federal, pero sí despliega trabajo continuo para informar de manera directa, vigilar el desarrollo de los trabajos y acompañar a los habitantes con el objetivo de minimizar afectaciones en la movilidad urbana.
La estrategia de socialización busca brindar certeza sobre modificaciones viales y atender inquietudes relacionadas con accesos vehiculares.
Cierres viales y rutas alternas por obra del Tren México–Querétaro en puente Corregidora
Durante el operativo, se informó que una de las primeras intervenciones se ejecutará en el puente Corregidora, donde se prevé el cierre parcial de carriles con un carril de circulación por sentido.
Esta medida, parte de la obra del Tren México–Querétaro, generará modificaciones y ajustes en rutas de transporte público, además de la implementación de rutas alternas para el tránsito vehicular general.
Los tianguis, como el de Linda Vista, representan espacios económicos vitales para cientos de familias queretanas que dependen del comercio popular para su sustento.
Las delegaciones municipales, por su parte, constituyen el primer nivel de atención gubernamental en comunidades donde la cercanía con la autoridad facilita la resolución de gestiones cotidianas y fortalece la cohesión social territorial.
La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro desarrolló una ruta gratuita para apoyar a usuarios del transporte público durante el periodo de obra, medida que busca compensar afectaciones derivadas de los cierres viales.
Los ajustes operativos serán comunicados de manera oportuna a través de canales oficiales como la cuenta @obrastrenqro, donde la ciudadanía podrá consultar actualizaciones sobre la obra del Tren México–Querétaro.
La socialización casa por casa en 16 colonias forma parte de una estrategia municipal para garantizar que la información sobre cierres, rutas alternas y servicios de transporte llegue directamente a los habitantes afectados. Este ejercicio de comunicación territorial busca reducir incertidumbre y facilitar la planeación de traslados cotidianos durante la ejecución de la obra federal.
El proyecto del Tren México–Querétaro, impulsado por el Gobierno de México, representa una de las inversiones en infraestructura ferroviaria más relevantes para la conectividad interestatal en el centro del país.
Las intervenciones en Querétaro incluyen trabajos en vías existentes y estructuras urbanas como puentes vehiculares que requieren ajustes para la integración del sistema ferroviario moderno, como parte del compromiso federal de modernizar la red de transporte de pasajeros y consolidar la movilidad interurbana sostenible.
