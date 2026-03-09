San Juan del Río, 9 Mar 2025.- Un vehículo de lujo quedó completamente destruido luego de incendiarse sobre la carretera México-Querétaro, a la altura del kilómetro 156, frente a la localidad de San Francisco.
Personal de Capufe y elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar del siniestro sobre la carretera México-Querétaro en el municipio de San Juan del Río. rotativo.com.mx
El automóvil salió de la vía y fue consumido por las llamas antes de que los bomberos voluntarios lograran extinguir el incendio por completo. En el percance no se reportaron personas lesionadas.
Personal de Capufe, elementos de la Guardia Nacional y bomberos voluntarios tomaron conocimiento del siniestro. Fueron estos últimos quienes sofocaron el fuego una vez que el vehículo ya se encontraba fuera de la carretera.
Las causas del incendio permanecen bajo investigación. En el lugar no se encontró ningún otro vehículo involucrado, por lo que se desconoce si el automóvil chocó primero contra otro y el impacto derivó en las llamas, o si una falla eléctrica fue el origen del siniestro en la carretera federal.
Una vez que el fuego fue controlado y los restos del automóvil se enfriaron, la unidad fue remolcada a un corralón de la zona.