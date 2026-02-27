Querétaro, 27 de febrero de 2026. —A 21 se elevó la cifra de casos confirmados de sarampión en Querétaro durante 2026, luego de que autoridades sanitarias reportaran el contagio más reciente: una mujer de 41 años en el municipio de Querétaro, familiar de un caso previamente identificado.

La paciente se encuentra estable y bajo seguimiento médico y epidemiológico. Ante el incremento, la Secretaría de Salud estatal mantiene activos los protocolos de vigilancia, detección oportuna y vacunación en las 18 demarcaciones.

Desde febrero de 2025, cuando se confirmó el primer caso de sarampión en el país, las autoridades sanitarias queretanas activaron cercos epidemiológicos y brigadas de vacunación en coordinación con el IMSS, el ISSSTE y el sector privado.

La estrategia incluye intercambio continuo de información y homologación de criterios de atención entre instituciones.

En todas las unidades médicas se intensificó la notificación inmediata de casos probables.

Equipos sanitarios realizan búsqueda intencionada de contagios, identifican y monitorean contactos, efectúan visitas domiciliarias y revisan Cartillas Nacionales de Salud para completar esquemas de inmunización en grupos vulnerables.

La Organización Mundial de la Salud clasifica al sarampión como una de las enfermedades más contagiosas del planeta.

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud de Querétaro, informó sobre la disponibilidad de vacunas gratuitas en 198 centros. rotativo.com.mx

El virus puede permanecer activo hasta dos horas en el aire o sobre superficies, y una sola persona infectada es capaz de generar múltiples contagios en ausencia de protección inmunológica adecuada.

Vacunación gratuita contra sarampión en 198 centros de salud de Querétaro

La titular de la Secretaría de Salud estatal, Martina Pérez Rendón, informó que las dosis están disponibles sin costo en los 198 centros de salud del estado.

La campaña se dirige principalmente a niñas y niños de 6 meses a 12 años con esquemas incompletos, así como a personas de 13 a 49 años sin antecedente vacunal.

"Porque es la población que nació después de que había epidemias importantes de sarampión", explicó la secretaria al referirse al rango de edad.

La campaña de vacunación abarca a población de 6 meses a 49 años con esquemas incompletos o sin antecedente vacunal. rotativo.com.mx

Pérez Rendón recordó que la última epidemia significativa en México ocurrió entre 1989 y 1990, periodo que registró numerosos casos y defunciones por sarampión.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para revisar su Cartilla Nacional de Salud y acudir de manera oportuna a los servicios médicos más cercanos.

Fortalecer la protección colectiva mediante la vacunación, subrayaron, es la medida más efectiva para contener la transmisión del virus en la entidad.