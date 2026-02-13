DIF Querétaro aplica 720 vacunas contra sarampión en cuatro jornadas

Coordinación municipal aplica nuevo esquema de citas previas y prioriza a niñas, niños y adolescentes.

Vacunación contra sarampión en instalaciones del DIF municipal de Querétaro en coordinación con Secretaría de Salud estatal

Las jornadas de inmunización se realizaron en Centro Cívico con prioridad para niñas, niños y adolescentes.

Querétaro, 13 de febrero de 2026. —Un total de 720 vacunas contra el sarampión fueron aplicadas en cuatro jornadas organizadas por el Sistema Municipal DIF de Querétaro entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en las instalaciones de Centro Cívico.

Tras concluir esas jornadas masivas, la dependencia activó un esquema de registro telefónico previo para continuar con la vacunación y evitar filas de espera prolongadas.

La estrategia de inmunización se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Salud del estado, instancia que provee las dosis y supervisa los criterios médicos de aplicación.

Dos de las jornadas se realizaron en diciembre y las restantes en enero, con prioridad para niñas, niños y adolescentes que requieren completar su esquema de vacunación.

La directora del SMDIF, Gaby Valencia, informó que el nuevo mecanismo requiere que los interesados se comuniquen al número 442-458-5566 para proporcionar su edad y estatus de vacunación conforme a su cartilla.

A partir del registro, el personal médico de la Coordinación de Prevención y Fortalecimiento a la Salud, que encabeza la doctora Mercedes Palacios Vega, agenda la cita correspondiente.

Sede en Universo 2000 y 75 personas agendadas esta semana

La vacunación bajo el nuevo esquema se realiza en la sede de calle Galaxia 543, en la colonia Villas del Cimatario, dentro del complejo Universo 2000, en un horario de 8:15 a 16:15 horas.

Para esta semana, la coordinación tiene agendadas alrededor de 75 personas que ya completaron su registro previo.

Valencia precisó que las personas mayores de 49 años no requieren la vacuna, al igual que quienes ya cuentan con el esquema completo de inmunización.

La propia Secretaría de Salud estatal, a cargo de la doctora Martina Pérez Rendón y el doctor Pedro Muñiz Ugalde, difundió un flujograma que orienta a la población sobre quiénes son candidatos a recibir la dosis.

En los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del DIF municipal se implementaron medidas adicionales: revisión de cartillas de vacunación de los menores, uso obligatorio de cubrebocas y capacitación al personal para detectar casos de fiebre sospechosa.

La funcionaria indicó que los niños que no cuenten con vacunación son canalizados para recibir la dosis a través de la propia coordinación.

La vacuna contra el sarampión también se encuentra disponible en los centros de salud estatales. El DIF municipal atiende dudas generales en el teléfono 238-7700.

