Querétaro, 6 de febrero de 2026. —Ocho casos confirmados de sarampión acumula Querétaro en lo que va de 2026, todos adquiridos fuera de la entidad.
La Secretaría de Salud estatal mantiene activa la campaña de vacunación en 198 centros de salud y módulos instalados en plazas públicas, dirigida a menores de edad y adultos de hasta 49 años que no cuenten con esquema completo.
La titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón, precisó que no se han registrado contagios secundarios dentro del estado.
La estrategia responde a un criterio epidemiológico: el rango de edad abarca a la población nacida después de las últimas epidemias importantes de sarampión en México, particularmente la de 1989-1990, cuando se reportaron numerosos casos y defunciones. Quienes nacieron en ese periodo pudieron quedar sin protección adecuada si no completaron su esquema.
Pérez Rendón explicó que la campaña no se aplica de manera indiscriminada. Está enfocada en quienes no tienen ninguna dosis o presentan esquema de vacunación incompleto, especialmente menores de nueve años que requieren dos aplicaciones para quedar protegidos. También se invita a personas de entre 10 y 49 años que hayan extraviado su cartilla o no tengan certeza de haberse vacunado durante la infancia.
Vacunación contra sarampión disponible en 198 centros de salud de Querétaro
Los módulos permanecen habilitados en los 198 centros de salud del estado, además de puntos específicos en plazas públicas con horarios establecidos para facilitar el acceso. La funcionaria indicó que esta distribución busca cubrir a la población de los 18 municipios sin necesidad de desplazamientos largos.
Respecto al seguimiento epidemiológico, la secretaria detalló que permanece abierto durante dos o tres periodos de incubación, equivalentes a aproximadamente mes y medio, para descartar posibles transmisiones locales. Hasta el momento, las ocho personas afectadas contrajeron la enfermedad en otra entidad, lo que descarta un brote activo en Querétaro.
"¿Por qué hasta los 49 años? Porque es la población que nació después de que había epidemias importantes de sarampión", indicó Pérez Rendón al explicar el criterio de edad establecido para la campaña.
La dependencia estatal reiteró el llamado a acudir a los módulos disponibles y aprovechar la vacuna como medida preventiva para evitar nuevos brotes, particularmente entre los grupos más vulnerables que aún no completan su inmunización.