Querétaro, 6 de febrero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó mediante comunicado oficial su participación en los 12 cateos simultáneos que derivaron en la detención de 30 personas vinculadas a la organización Los Salazar, afín al Cártel de Sinaloa.

La dependencia estatal precisó que las diligencias surgieron de información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, lo que dio sustento a una investigación de cuatro meses según había informado previamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En el operativo convergieron seis instituciones: la Fiscalía General de la República, la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro y la propia Fiscalía estatal.

Se trata de una de las acciones con mayor coordinación interinstitucional ejecutadas en la entidad durante los últimos años, tanto por el número de dependencias involucradas como por la cantidad de cateos realizados de forma simultánea.

Seis dependencias participaron en operativo contra Los Salazar en Querétaro

Entre los 30 detenidos destaca Diego "N", alias "El Flaco", identificado como presunto operador de Los Salazar en la capital queretana. García Harfuch señaló que este sujeto coordinaba la venta y distribución de droga, además de participar en tráfico de armas, agresiones contra grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento para la organización criminal.

La Fiscalía de Querétaro indicó que su participación "refrenda el compromiso de continuar colaborando de manera permanente en sinergia interinstitucional", aunque no detalló qué tipo de diligencias específicas realizó su personal durante los cateos ni si existen carpetas de investigación abiertas a nivel estatal por los delitos atribuidos a la célula desarticulada. Tampoco precisó en qué municipios o zonas de la entidad se ejecutaron las 12 órdenes de cateo.





La Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó su participación en el operativo contra Los Salazar. rotativo.com.mx

¿Qué papel jugó la inteligencia naval en los cateos de Querétaro?

El origen del operativo fue la Unidad de Inteligencia Naval de la SEMAR, instancia que proporcionó la información inicial para abrir la investigación, según reconocieron tanto García Harfuch como la Fiscalía queretana.

Durante los cuatro meses previos a la ejecución de los cateos, las autoridades realizaron análisis de patrones delictivos y desplegaron vigilancias fijas y móviles en la entidad para documentar la estructura y operaciones de la célula.

Los Salazar son una organización originaria de Sonora que operó durante años como brazo armado de Los Chapitos —hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán— hasta su ruptura a finales de 2023 por la disputa en torno al tráfico de fentanilo.

Su fundador, Adán Salazar Zamorano, fue detenido precisamente en Querétaro en 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2023. La captura de un operador suyo 15 años después en la misma entidad sugiere que la organización mantiene vínculos logísticos o de operación en territorio queretano desde hace más de una década, aunque las autoridades no han confirmado esta hipótesis.

Este operativo se suma a una serie de acciones recientes contra el crimen organizado en Querétaro. En enero fue detenido "El Moncho", líder de Los Lavadora y célula del CJNG; en julio de 2025 cayeron dos integrantes del Cártel del Golfo con orden de aprehensión por delincuencia organizada, y en diciembre de 2024 fue capturado "El Burras Prietas", dedicado al contrabando de armas.