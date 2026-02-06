Cateos simultáneos en Huimilpan, Corregidora y El Marqués dejan cuatro detenidos

Fiscalía asegura armas, droga y dinero en operativo coordinado en tres municipios.

Elementos de seguridad durante cateos simultáneos en Huimilpan Corregidora y El Marqués donde se aseguraron armas y droga en Querétaro

Cuatro personas quedaron a disposición de la Fiscalía tras las diligencias realizadas en Huimilpan, Corregidora y El Marqués.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 06, 2026
Diario Rotativo
Querétaro — 6 de febrero de 2026.- Cuatro personas fueron detenidas y dos inmuebles asegurados durante cateos simultáneos en Huimilpan, Corregidora y El Marqués, ejecutados como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.

En los operativos también se decomisaron dos armas de fuego, diversas dosis de marihuana y cocaína, así como dinero en efectivo presuntamente ligado a actividades delictivas.

Las diligencias fueron coordinadas entre la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías municipales.

La estrategia Sinergia por Querétaro articula esfuerzos de corporaciones federales, estatales y municipales para combatir delitos contra la salud en la entidad. En este operativo, personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito dirigieron las acciones con respaldo de fuerzas armadas y seguridad pública de El Marqués y Corregidora.

Los cateos simultáneos en Huimilpan, Corregidora y El Marqués permitieron el aseguramiento de dos propiedades donde presuntamente se realizaban actividades ilícitas. Además de las armas y el narcótico, los agentes recolectaron evidencia que será sometida a análisis pericial para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía, que determinará su situación jurídica conforme avancen las líneas de investigación. Los indicios recabados durante los cateos en los tres municipios fueron resguardados bajo protocolos legales para garantizar su validez procesal.

Operativo interinstitucional refuerza seguridad en municipios queretanos

La coordinación entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las corporaciones municipales de El Marqués y Corregidora resultó clave para ejecutar los cateos de forma simultánea sin filtración de información.

Este tipo de operativos interinstitucionales busca desarticular redes dedicadas a delitos contra la salud que operan en zonas conurbadas y rurales de Querétaro.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado avanza en el esclarecimiento de conductas vinculadas al narcomenudeo y la posesión ilegal de armas en la zona metropolitana y municipios aledaños como Huimilpan.

