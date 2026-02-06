Querétaro, 5 de febrero de 2026. —Una camioneta tipo pickup cayó al divisor central a desnivel de la autopista México-Querétaro después de salir de la cinta de rodamiento presuntamente por exceso de velocidad. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 180, en dirección a la Ciudad de México, y no dejó personas lesionadas ni otros vehículos involucrados en el accidente vial.
La camioneta quedó atascada en el divisor central a desnivel tras perder el control por exceso de velocidad. rotativo.com.mx
El incidente movilizó a los servicios de emergencia y a elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron al punto del siniestro para asegurar la zona. Al llegar, los cuerpos de auxilio confirmaron que el conductor resultó ileso.
La unidad quedó atascada en el divisor central a desnivel de la autopista México-Querétaro, lo que requirió maniobras especiales para su retiro. Durante la atención del percance, la circulación en ese tramo presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las labores de rescate del vehículo.
Autoridades viales recomendaron a los conductores respetar los límites de velocidad en la autopista, particularmente en tramos con divisor central a desnivel, donde la pérdida de control puede derivar en accidentes de mayor gravedad.