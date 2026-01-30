Despliegan operativo en Huichapan tras asesinato de comandante de Guardia Nacional

Corporaciones federales y estatales acordonan taller mecánico en carretera Palmillas en busca de responsables.

Efectivos del Ejército y Guardia Nacional durante operativo en carretera Palmillas-Huichapan tras asesinato de comandante federal

El operativo en la carretera federal 45 incluye patrullajes del Ejército Mexicano en la zona limítrofe con Querétaro.

Foto: Martín García Chavero.
Huichapan, Hidalgo — 30 de enero de 2025. — Derivado del asesinato de un comandante de la Guardia Nacional ocurrido durante la noche y madrugada de este viernes, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo en la carretera federal 45 Palmillas-Huichapan donde mantienen acordonada una nave habilitada como taller mecánico.

El dispositivo de seguridad se concentra a la altura de la comunidad El Carmen, presuntamente en espera de una orden judicial para realizar el cateo del inmueble.

El despliegue involucra a efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, policía estatal de Hidalgo y elementos municipales de Huichapan que resguardan el perímetro del predio ubicado a un costado del acceso a la comunidad.

El operativo en Huichapan responde a las investigaciones por el ataque que dejó sin vida al mando federal y mantuvo privados de la libertad a tres oficiales, quienes posteriormente fueron localizados abandonados en la zona limítrofe entre Hidalgo y Querétaro.

Las corporaciones reportan actividad en el interior de la nave acordonada. Los efectivos mantienen un cerco de seguridad mientras aguardan la autorización para ingresar al taller mecánico de tráileres que, según las líneas de investigación, podría estar vinculado con los hechos ocurridos horas antes. El dispositivo ha generado tensión en la zona y las corporaciones mantienen recelo ante vehículos que se aproximan al perímetro.

Patrullajes refuerzan seguridad en carretera Palmillas

El Ejército Mexicano realiza patrullajes a lo largo de la carretera Palmillas-Huichapan, también conocida como carretera Portezuelos, que colinda con San Juan del Río. Este corredor carretero se ha convertido en el eje del dispositivo de seguridad desplegado tras el ataque contra los elementos de la Guardia Nacional, presuntamente perpetrado por un grupo armado durante la madrugada.

Las autoridades anticipan que el operativo podría extenderse durante la tarde y noche con cateos adicionales en inmuebles de la zona. La situación ha puesto en alerta el área limítrofe entre ambas entidades, donde las corporaciones de seguridad mantienen vigilancia reforzada en ambos sentidos de la vía federal mientras continúan las labores de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre posibles detenidos o avances en la identificación de los responsables del asesinato del comandante.

