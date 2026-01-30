"Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr. Aprovecho para hacerle un llamado a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos", expresó Prieto durante un mensaje público difundido en redes sociales.

El gobierno municipal confirmó que 10 personas perecieron en el lugar y una más mientras era atendida en un centro hospitalario. Los 12 heridos recibieron impactos de bala y se les brindó atención médica, entre ellos una mujer y un menor de edad, según el reporte oficial de la masacre en Salamanca, Guanajuato.

El ataque se perpetró aproximadamente a las 17:30 horas en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas en Loma de Flores, zona norte del municipio.

Testigos relataron que los agresores arribaron a bordo de al menos tres camionetas y abrieron fuego indiscriminadamente contra jugadores y espectadores que convivían tras finalizar un encuentro deportivo.

César Prieto describe "grave momento de descomposición social" en Salamanca

El alcalde describió un "grave momento de descomposición social" que atraviesa el municipio y enumeró otros hechos violentos registrados durante el fin de semana: el asesinato de cinco personas el sábado en las comunidades de Uruétaro y Cuarto de Altamira, un homicidio más en San Vicente de Flores y el hallazgo de bolsas con restos humanos en San Antonio de Flores.

"Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca. Se reportó un lamentable y cobarde ataque", precisó Prieto al confirmar que la autoridad municipal enfrenta presión de grupos criminales que buscan imponer su control mediante actos violentos.

Adicionalmente, la semana pasada se registró una amenaza con artefacto explosivo en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) que fue desactivada con intervención federal.

César Prieto, alcalde de Salamanca, pide intervención directa de presidenta Sheinbaum y gobernadora tras masacre en campo de fútbol de Loma de Flores. Foto: Redes Sociales.

El alcalde reconoció que han contado con apoyo tanto de la federación como del estado, pero solicitó intervención adicional dada la gravedad de la situación de seguridad.

"Salamanca es una ciudad que le ha dado mucho a este país, tenemos una refinería y somos palanca de desarrollo", subrayó Prieto al destacar la importancia estratégica del municipio para la economía nacional y justificar su llamado de auxilio a las autoridades federales y estatales.

¿Qué autoridades responden al llamado de auxilio del alcalde de Salamanca?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina del lunes que el gobierno federal mantiene coordinación con las autoridades estatales para esclarecer el ataque.

La gobernadora Libia Dennise García activó un operativo conjunto inmediato. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato desplegó agentes del Ministerio Público, elementos de Investigación Criminal y personal pericial.

La agresión se reportó al número de emergencia 911 y al sitio arribaron paramédicos, efectivos de la policía local, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de las fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Las autoridades informaron que de inmediato se puso en marcha un operativo para ubicar a los responsables en Guanajuato.

El campo de fútbol de Loma de Flores amaneció este lunes convertido en un silencioso testigo de la violencia con cintas de precaución en varios puntos y rastros visibles de la masacre.

Cuatro vehículos y una motocicleta permanecían abandonados en el lugar, mientras dos veladoras colocadas sobre ropa con manchas de sangre recibían a quienes ingresaban al espacio deportivo.

La gobernadora García Muñoz Ledo condenó el ataque y expresó que se activó de manera inmediata un operativo conjunto para atender a las víctimas y avanzar en las indagatorias.

"Es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses", manifestó la mandataria estatal a través de sus redes sociales donde expresó solidaridad con los deudos.

La presidenta Sheinbaum precisó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato es la instancia responsable de la investigación. "El Gobierno de México a través del Gabinete de Seguridad está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables", señaló la mandataria federal durante su conferencia matutina.

La Fiscalía del estado repudió enérgicamente los hechos que atentan contra la vida y la convivencia social. "La Fiscalía reafirma su compromiso con el combate a la impunidad, el fortalecimiento del Estado de derecho y la construcción de condiciones de seguridad y paz social", señaló la institución en un comunicado donde prometió que no habrá impunidad en el caso que cimbró nuevamente al estado de Guanajuato.

El ayuntamiento anunció que proporcionará apoyos a las familias de las 11 víctimas mortales del ataque. "El gobierno municipal expresó su más sincera solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrendó su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de la comunidad", concluyó el comunicado oficial donde se confirmó que la Fiscalía estatal lleva a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.