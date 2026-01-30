Supera SJR 900 detenidos entregados a fiscalías durante 2024

Corporación municipal aporta más de 200 casos por delitos federales a la FGR.

Elementos de la policía municipal de San Juan del Río durante operativo de seguridad con detenidos puestos a disposición de fiscalía

Más de 200 detenidos fueron turnados a la Fiscalía General de la República por delitos federales.

(depositphotos)
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 30, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 30 de enero de 2026.- Más de 900 personas detenidas fueron puestas a disposición de las fiscalías por la policía municipal de San Juan del Río durante 2024, cifra que refleja la colaboración constante entre la corporación local y las autoridades ministeriales en el combate a la delincuencia, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia, quien precisó que más de 200 de estos casos correspondieron a delitos del fuero federal y fueron turnados a la Fiscalía General de la República.

El resto de las puestas a disposición, que superan las 700, fueron canalizadas a la Fiscalía General del Estado de Querétaro por tratarse de delitos del fuero común. Cabrera Valencia aclaró que estas cifras corresponden únicamente a los casos donde la policía municipal participó directamente, sin considerar las carpetas de investigación abiertas por denuncias ciudadanas presentadas de manera personal ante el Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal ha realizado decenas de detenciones específicamente por delitos federales, particularmente en las zonas limítrofes con otros estados. En estos operativos también participan la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la propia FGR, instituciones que complementan la estadística positiva de asuntos resueltos en coordinación interinstitucional.

Posiciona trabajo policial a San Juan del Río entre los más seguros

El presidente municipal destacó que San Juan del Río se ubica actualmente entre los lugares 25 y 27 a nivel nacional en el ranking de municipios más seguros, posición que atribuyó al trabajo coordinado de todas las corporaciones policiales y al modelo de colaboración implementado desde la administración anterior.

Cabrera Valencia subrayó que la vigilancia opera las 24 horas, los siete días de la semana, y que ante cualquier denuncia las autoridades actúan de manera inmediata. Invitó a los ciudadanos a reportar situaciones sospechosas a través del 089 para denuncia anónima o al 911 en caso de emergencias, herramientas fundamentales para que las autoridades puedan intervenir oportunamente.

El alcalde confió en que las investigaciones en curso concluyan con la aplicación de la ley, manteniendo la política de cero impunidad que, según indicó, ha caracterizado a Querétaro con una estadística importante de asuntos resueltos por las autoridades competentes.

seguridadcriminalidadgobiernoroberto cabrera

