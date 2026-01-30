San Juan del Río, 30 de enero de 2026.- Más de 900 personas detenidas fueron puestas a disposición de las fiscalías por la policía municipal de San Juan del Río durante 2024, cifra que refleja la colaboración constante entre la corporación local y las autoridades ministeriales en el combate a la delincuencia, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia, quien precisó que más de 200 de estos casos correspondieron a delitos del fuero federal y fueron turnados a la Fiscalía General de la República.
El resto de las puestas a disposición, que superan las 700, fueron canalizadas a la Fiscalía General del Estado de Querétaro por tratarse de delitos del fuero común. Cabrera Valencia aclaró que estas cifras corresponden únicamente a los casos donde la policía municipal participó directamente, sin considerar las carpetas de investigación abiertas por denuncias ciudadanas presentadas de manera personal ante el Ministerio Público.
La Secretaría de Seguridad Pública municipal ha realizado decenas de detenciones específicamente por delitos federales, particularmente en las zonas limítrofes con otros estados. En estos operativos también participan la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la propia FGR, instituciones que complementan la estadística positiva de asuntos resueltos en coordinación interinstitucional.
Posiciona trabajo policial a San Juan del Río entre los más seguros
El presidente municipal destacó que San Juan del Río se ubica actualmente entre los lugares 25 y 27 a nivel nacional en el ranking de municipios más seguros, posición que atribuyó al trabajo coordinado de todas las corporaciones policiales y al modelo de colaboración implementado desde la administración anterior.
Cabrera Valencia subrayó que la vigilancia opera las 24 horas, los siete días de la semana, y que ante cualquier denuncia las autoridades actúan de manera inmediata. Invitó a los ciudadanos a reportar situaciones sospechosas a través del 089 para denuncia anónima o al 911 en caso de emergencias, herramientas fundamentales para que las autoridades puedan intervenir oportunamente.
El alcalde confió en que las investigaciones en curso concluyan con la aplicación de la ley, manteniendo la política de cero impunidad que, según indicó, ha caracterizado a Querétaro con una estadística importante de asuntos resueltos por las autoridades competentes.