México, 11 de marzo de 2026. — La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue desechada este miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados al obtener 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, cifra insuficiente para alcanzar la mayoría calificada de 334 votos que exige una modificación constitucional.

La iniciativa, que proponía cambios a 11 artículos de la Carta Magna, representó el primer gran revés legislativo del sexenio tras la ruptura inédita del PT y el PVEM con su aliada Morena en una votación constitucional.

El dictamen había sido aprobado la noche anterior en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral con 45 votos a favor —exclusivamente de Morena— y 39 en contra de las demás bancadas, incluidos los aliados del partido gobernante.

La propuesta contemplaba la eliminación de las listas plurinominales de los partidos, la reducción del Senado de 128 a 96 integrantes, un recorte de 25 por ciento al financiamiento público de los partidos y medidas contra el ingreso de recursos ilícitos a campañas.

El debate en el pleno se limitó a intervenciones de los seis coordinadores parlamentarios, formato pactado por la Junta de Coordinación Política para evitar confrontaciones que erosionaran la coalición gobernante. Ivonne Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano, argumentó que el mecanismo de elección propuesto para los 200 diputados de representación proporcional favorecía sistemáticamente a Morena.

Rubén Moreira Valdez, del PRI, calificó el proyecto como un esquema que permitiría al partido mayoritario obtener una representación desproporcionada respecto a su votación real.

PT y PVEM rompen con Morena en reforma constitucional

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, reafirmó desde tribuna su respaldo a Sheinbaum antes de explicar el rechazo: consideró que el nuevo sistema plurinominal pone en riesgo la paridad de género y distorsiona la representación de las minorías. De los 49 legisladores petistas, 47 votaron en contra; solo Roberto Corral Ordóñez respaldó el dictamen.

Carlos Puente Salas, del PVEM, señaló que si bien su partido coincide en abaratar los procesos electorales, no comparte la fórmula planteada ni el recorte presupuestal al INE.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, defendió la iniciativa y aseguró que las diferencias con los aliados son "coyunturales". Adelantó que su bancada comenzará a construir un "Plan B" mediante reformas a leyes secundarias, ruta que no requiere mayoría calificada y que permitiría modificar aspectos como la fiscalización de campañas, la estructura del INE y la regulación de inteligencia artificial en procesos electorales.

¿Qué sigue tras el rechazo de la reforma electoral?

Con la iniciativa desechada, el sistema electoral vigente permanece sin cambios de cara a las elecciones de 2027: los 200 diputados plurinominales seguirán eligiéndose por listas de partido, los 32 senadores de representación proporcional se mantienen, y el financiamiento público no sufrirá recortes.

La próxima sesión ordinaria quedó citada para el 18 de marzo, fecha en la que se espera que Morena comience a delinear la estrategia legislativa alterna. Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido postura sobre los alcances específicos del denominado Plan B.