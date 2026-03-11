El lunes por la mañana Luis Humberto Fernández, Diputado Federal por Morena dio a conocer dos noticias; Primeramente que respaldaba la propuesta de reforma electoral de la Presidente Claudia Sheinbaum; Seguidamente su intención de participar para coordinar, el Comité Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación; Entiéndase en buen cristiano, aspirante a Gobernador sin violentar la aún no votada ley electoral; Mire según lo manifestado por la propia Líder de Morena, participarán hasta seis aspirantes, tres hombres y tres mujeres, designados por el propio Comité Nacional, tras una encuesta, no requieren separarse de cargo o encomienda, pero sí están obligados a no realizar proselitismo; Sin embargo surgen algunas dudas, la terna de mujeres podría contar con la Senadora Bety Robles y la Alcaldesa Astrid Ortega, la tercera posición, cederla a PT con Valeria Flores o integrar a la morenista sanjuanense Rosi Ríos; Misma quien por cierto, ya en un momento fue propuesta por Alfonso Ramírez Cuéllar, Vicecoordinador de Morena en San Lázaro.
Pero si con las Damas, falta un espacio por definir, sobran con los varones, tras el anuncio de Luis Humberto, quien fue cobijado entre otros por los diputados, Sinuhé Piedragil que llevaba una guayabera así como las que se le ven a Noroña, Homero Barrera, Ulises Gómez, no llegó Inzunza, pero sí estuvo presente Pueblito Rangel, quien fuera suplente de Santiago Nieto al Senado, además de la Regidora Mireya Fernández entre otros, como Iván Maciel "El Niñero" más apreciado en Querétaro y el famoso Agucatero; Gilberto Herrera manifestó su intención de participar en una entrevista, por cierto ayer mandó a sus huestes a bloquear la vía federal en Tlacote, para que nadie supiera que no acudiría en persona al IEEQ donde se conforma un expediente por violencia de género en su contra; Pero sin duda la reafirmación de Ricardo Astudillo Diputado Federal del Partido Verde para encabezar una CuatroT a la queretana, cimbra al mundillo político, cuenta con trayectoria y experiencia, además que siempre manifestó poder precisamente medirse con los demás aspirantes en igualdad de circunstancias, algo que ahora sucederá.
Astudillo fue promotor de la postulación de la Doctora Claudia Sheinbaum y hoy Presidente de México en Querétaro; Ya abanderó también de manera exitosa a la 4 Transformación en el Distrito Federal con Cabecera en San Juan del Río con los colores de Morena y Verde; Gilberto Herrera, ha votado en contra de su bancada, teniendo roces con Noroña y Ramírez Cuéllar, recientemente ha buscado a Ariadna Montiel, su amiga en Bienestar pero tener una Secretaria que te respalde, no se compara a tener el de una Presidente; Luis Humberto Fernández, inició en Democracia Dos Mil, caminó con Camacho Solís, también con la hoy Presidente y es reconocido como conciliador; Bety Robles cuenta con amplia experiencia política y formó parte de la Cámara Baja antes de llegar al Senado; Santiago Nieto sanjuanense por determinación judicial, tuvo conflictos con Obrador y Peña y Calderón, ahora con Luisa María; Rosy Ríos fue candidata en San Juan del Río y se le ve con mayor interés con repetir en la boleta de la Alcaldía, sin embargo cuenta con buenas alianzas que pasan por el escritorio de César Augusto.
Finalmente la Alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega, quien demostró a pesar de su juventud ser una magnífica candidata en campaña, tiene carisma y podría ser la real propuesta de la corriente gilbertistas aunque mucho más moderada; Enfrente, Acción Nacional en quince días correrá su primer encuesta que podría ir marcando tendencia, dos aspirantes lideran indistintamente las preferencias en la mayor parte de las encuestas realizadas por las casas comerciales, ambos kuristas, cercanos también al Jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado (Bubulubu); Se trata del "Niño Gobernador" Felipe Fernando Macías y del Secretario de Desarrollo Social Luis Bernardo Nava, panista de cepa y factor de unidad; Chepe Guerrero actual Alcalde del Municipio de Corregidora está en la jugada, tiene un equipo sólido y una administración eficiente, sin embargo el municipio metropolitano, no brinda los reflectores y el escaparate de la Capital o de la Administración Estatal, pero su calidad se nota; Dorantes es la opción más débil, tenía desde esa posición un "Formula Uno" pero lo terminó manejando como un patín del diablo.
La estrategia "Contigo por tu familia" presentada esta semana en "Café con Kuri" no llegó por casualidad ni por improvisación; El gobernador Mauricio Kuri decidió que fuera Luis Nava quien la encabezara, confiando en su experiencia para conducir una de las agendas más sensibles de la Administración pública; Como la prevención de adicciones y el cuidado de las familias; Y eso habla de algo claro, cuando se trata de programas que impactan directamente en la vida de las personas, la experiencia y la sensibilidad humana, cuenta en política social, pero también en saber cómo operar, escuchar y coordinar hace la gran diferencia; Detrás de la estrategia "Contigo por tu familia" hay un mensaje político que no pasó desapercibido; Por segunda vez en el año, el gobernador Mauricio Kuri ratifica su confianza en la Secretaría de Desarrollo Social y coloca en las manos de Luis Bernardo Nava, la responsabilidad de encabezar una de las acciones más importantes de la agenda de su gobierno; Más que un encargo administrativo, es una señal de confianza, porque en política, las responsabilidades hablan tanto como los discursos.
La Ex Rectora de la UAQ, la Doctora Teresa García Gasca rompió el silencio, durante la entrevista con el brillante periodista Sergio Hernández Sauceda, pues su testimonio esclarece varias dudas que de manera dolosa Gilberto Herrera, sembró para lucrar políticamente haciéndose la "víctima" de una inexistente persecución política, pero vayamos por partes; La Doctora García es contundente, Gilberto Herrera falta a la verdad, acusando que no existe una carpeta de investigación en su contra, siendo inventos del Gobierno (panista) dice el Ex Rector; Sin embargo García Gasca es clara y contundente "Pero la denuncia penal es real y él (Gilberto Herrera) lo sabe"; Sabe de lo que habla Teresa García, pues es precisamente durante la estancia de la Doctora en Segundo Piso de Rectoría, cuando se realizan las denuncias correspondientes "Se denunciaron hechos no personas" aclarando que la "Institución" la Universidad Autónoma de Querétaro "No se prestó" para un tema político; Aunado a eso la actual Rectora, Silvia Amaya fue clara "Quien acusa prueba" instruyendo al representante social de la Universidad, dar seguimiento al proceso, el cual (Pese a las mentiras de Herrera) no ha concluido.
Tras varios años de no realizar alguna actividad pública, reapareció en Querétaro por la zona de Centro Sur, acá entre nos y para que se dé más o menos una idea, cerca pero muy, muy cerca del Edificio de Centro Cívico; Guillermo Gutiérrez, mejor conocido como "Memo" o el "Chespirito" quien fuera destituido por Francisco Domínguez, hace casi seis años, tras hacerse viral un video que mostraba al Ex Secretario privado, recibiendo fajos de billetes en una presunta oficina del Senado de la República, según medios de relevancia nacional como Proceso, dichas cantidades, serían utilizadas en campañas políticas, se desconoce si existió sanción al ex funcionario, lo cierto es que el Ex Gobernador lo destituyó de toda responsabilidad, vivió alejado del ojo público, incluso durante eventos familiares dolorosos, su presencia en Querétaro provoca algunas inquietudes políticas; Por cierto antes que se me olvide, la Diputada petista Claudia Díaz Gayou, se disculpó del análisis de una cuenta pública por conflicto de interés, sin embargo señaló que al menos una docena de diputados, deberían de hacer lo mismo, tómala.
PD Yo sí celebro y no conmemoro, el 8M; Pues porque ese día nació mi hermanita Lucy.
