Bajan de 106 a 76 las quejas contra notarios en Querétaro tras conciliación

Las quejas contra fedatarios pasaron de 106 a 76 tras acuerdos entre ciudadanos y notarios; tres casos van por faltas graves.

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, informa sobre la revisión de quejas contra notarios en la entidad

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, durante la conferencia sobre quejas contra fedatarios.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 11, 2026
Querétaro, 11 de marzo de 2026. —Las quejas presentadas contra notarios en Querétaro disminuyeron de 106 a 76 tras un proceso de revisión y conciliación impulsado por la Secretaría de Gobierno del estado, informó el titular de la dependencia, Eric Gudiño Torres.

Del total de expedientes aún abiertos, tres se encuentran ya en procedimiento por posibles faltas graves que podrían derivar en sanciones contra los fedatarios involucrados.

La reducción de 30 asuntos obedeció a acuerdos alcanzados directamente entre los ciudadanos que interpusieron las inconformidades y los notarios señalados, a través de mesas de seguimiento coordinadas por la dependencia estatal.

"Hemos logrado concertar entre el quejoso y el notario", comentó el funcionario al explicar el mecanismo de conciliación notarial en Querétaro que permitió cerrar una parte significativa de los expedientes.

Los retrasos en la entrega de escrituras figuran entre las inconformidades más frecuentes de los usuarios de servicios notariales. Precisamente los tres expedientes que avanzan hacia una posible sanción están relacionados con ese tipo de incumplimiento, señaló Gudiño Torres. "Solamente tenemos tres que están en procedimiento para una sanción por faltas graves", indicó.

Tres notarios podrían ser sancionados por incumplimiento en escrituras

El secretario de Gobierno sostuvo que los procesos se conducen de manera cuidadosa y con el debido seguimiento para determinar responsabilidades.

Afirmó que esos casos sí ameritarán una sanción correspondiente, aunque no especificó el tipo de medida que podría aplicarse ni los plazos estimados para la resolución de los procedimientos contra notarios.

En cuanto a los 76 expedientes restantes que permanecen en revisión administrativa, aclaró que hasta el momento no se ha determinado la aplicación de sanciones adicionales, ya que continúan los procesos de análisis.

Las autoridades estatales mantienen el seguimiento con el objetivo de garantizar que los ciudadanos obtengan certeza jurídica en sus trámites y que las quejas contra notarios en Querétaro se resuelvan conforme a los procedimientos legales vigentes.

¿Qué pasa con las quejas contra notarios en Querétaro?

De los 106 expedientes originales, 30 se resolvieron por conciliación, tres avanzan por faltas graves y 73 continúan en análisis sin determinación de sanción hasta el momento.

