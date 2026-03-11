San Juan del Río, 11 de marzo de 2026. —Con un promedio de tres percances diarios, 417 colisiones documentadas y 42 personas fallecidas en 2024, la autopista México-Querétaro se mantiene como una de las seis carreteras federales más peligrosas de México.

Los tramos queretanos de la federal 57 concentran los puntos de mayor riesgo de toda la vía, según cifras del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales elaborado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con datos de la Guardia Nacional.

La siniestralidad en esta autopista ha sido constante durante la última década. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), entre 2020 y enero de 2026, los tramos queretanos acumularon más de mil 388 accidentes, 183 personas fallecidas y pérdidas materiales superiores a los 2.7 millones de dólares.

Las obras de rehabilitación iniciadas por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en febrero de 2020 —que debieron concluir en diciembre de ese mismo año— llevan casi seis años sin terminar, y la reducción de carriles persiste en el tramo El Sauz-Cuesta China, lo que agrava las condiciones de riesgo.

Las cifras de 2024 marcaron un repunte. El Anuario de la SICT reportó 417 percances en los tramos queretanos, de los cuales 97 correspondieron a colisiones con víctimas: 42 personas murieron en el sitio y 100 resultaron lesionadas.

El costo estimado en daños materiales alcanzó los 4.1 millones de dólares, el máximo registrado en los últimos diez años. En 2023 se habían documentado 313 colisiones con 43 fallecidos, lo que evidencia que pese a los operativos de vigilancia, la tendencia no se revierte.

Tres puntos concentran la mayor letalidad en territorio queretano

Los tramos más peligrosos identificados por la SICT y la Guardia Nacional en un periodo de cinco años son el Libramiento Noreste de Querétaro, a la altura de Chichimequillas, con 445 accidentes y 45 muertos; el tramo T.I. Galindo, entre los límites del Estado de México y Querétaro, con 424 percances y 41 fallecidos; y el entronque Jurica, que pese a registrar menos colisiones (323), acumula la cifra más alta de víctimas mortales con 61 personas.

La autopista México-Querétaro registra un promedio de tres accidentes diarios, según datos de la SICT y la Guardia Nacional. rotativo.com.mx

A nivel de kilometraje, el segmento entre el kilómetro 155 y el 169, correspondiente a San Juan del Río, ha sido el de mayor recurrencia de siniestros durante al menos los últimos seis años, con hasta 100 accidentes en un solo año según datos del IMT.

El segundo punto más crítico es el tramo del kilómetro 200 al 209, donde se han contabilizado las cifras más altas de mortalidad por percance.

Las obras de rehabilitación que persisten en la autopista agravan el riesgo. Los automovilistas que viajan de la Ciudad de México hacia Querétaro enfrentaron reducción de carriles desde la comunidad de El Sauz hasta la Cuesta China, donde los embotellamientos generan retrasos de hasta más de una hora, de acuerdo con reportes de CAPUFE.

Como alternativas, el organismo recomienda el Arco Norte, la carretera libre Tepeji del Río-Jilotepec-Palmillas o el Circuito Exterior Mexiquense.

¿Cuáles son las principales causas de los accidentes?

Según la Guardia Nacional, las tres causas predominantes de accidentes en la autopista México-Querétaro son la colisión por alcance, no guardar distancia de seguridad y el exceso de velocidad.

Los autobuses y camiones de carga, encabezan la lista de vehículos responsables de siniestros, seguidos por motocicletas y unidades articuladas. El cansancio de los operadores está detrás del 48% de los percances, según la corporación federal.

El desglose por causa del conductor en Querétaro durante 2024, de acuerdo con el Anuario de la SICT, registró 237 casos por imprudencia, 56 por no guardar distancia, 30 por invasión de carril, 10 por velocidad excesiva, 9 por quedarse dormido al volante y 6 por condición toxicológica, entre otros factores.

En cuanto a causas atribuibles al vehículo, se reportaron seis desperfectos mecánicos y cuatro fallas de neumáticos. Las condiciones del camino provocaron 13 colisiones, entre ellas por objetos en la vía, pavimento mojado y desperfectos en la carpeta asfáltica.

La velocidad máxima permitida en la autopista es de 110 kilómetros por hora, según CAPUFE, aunque el Operativo Radar de la Guardia Nacional sanciona a vehículos de carga que superen los 95 kilómetros por hora y aplica multas de entre 60 y 70 UMAs —equivalentes a entre 5 mil 773 y 6 mil 735 pesos— a quienes excedan los límites establecidos. En caso de emergencia, los automovilistas pueden marcar el número 074 para solicitar auxilio vial.