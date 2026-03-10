Conagua revisará árboles que dañan taludes del río San Juan

Hernández Fuentes advierte que la vegetación en orillas provoca tubificación y pide reforestar cuencas altas.

Taludes del río San Juan en San Juan del Río Querétaro con árboles cuyas raíces debilitan la estructura del cauce según Conagua Distrito de Riego 023

El canal Santa Clara ha registrado filtraciones por raíces de árboles que crecen sobre la infraestructura hidráulica del Distrito de Riego 023 en San Juan del Río.

San Juan del Río, 10 de marzo de 2026. — La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizará un recorrido conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a lo largo del río San Juan y del canal Santa Clara para identificar y retirar árboles cuyas raíces debilitan los taludes del cauce, informó Mauricio Hernández Fuentes, subjefe de Conservación del Distrito de Riego 023.

El funcionario federal explicó que la vegetación en las orillas genera un fenómeno conocido como tubificación, en el que las raíces penetran los bordos en busca de agua y terminan por socavar la estructura del río.

Hernández Fuentes precisó que los árboles ubicados sobre los taludes no deberían estar ahí desde el punto de vista técnico. Cuando el río crece durante la temporada de lluvias, los bordos debilitados ceden y provocan que el agua se desvíe hacia zonas que no están preparadas para recibirla.

En el canal Santa Clara la situación se ha repetido: árboles que crecen sobre la infraestructura dañan los taludes y generan filtraciones que derivan en inundaciones puntuales.

"Los árboles siempre van a buscar el agua; sacan sus raíces y debilitan el bordo", señaló el subjefe de Conservación, quien aclaró que Conagua no se opone a la vegetación.

El problema, dijo, es que la reforestación debe concentrarse en las cuencas altas, no en las orillas de los cauces bajos. En las zonas elevadas, los árboles contribuyen a la recarga de acuíferos, reducen la erosión del suelo y disminuyen el arrastre de tierra hacia ríos y canales.

Pronóstico de lluvias dependerá de temporada de huracanes

Sobre la temporada pluvial 2026, Hernández Fuentes indicó que resulta imposible anticipar con precisión el comportamiento de las lluvias hasta que inicie formalmente el periodo de huracanes, establecido a partir del 15 de mayo.

El fenómeno de La Niña —que condicionó el patrón climático del año pasado— concluyó en febrero, y a partir de marzo podría presentarse un comportamiento diferente o repetirse el del ciclo anterior.

El funcionario de Conagua explicó que en ocasiones las precipitaciones se concentran en periodos muy cortos con intensidad elevada, lo que genera escurrimientos súbitos difíciles de controlar.

"Lo que debería llover en un periodo más amplio, llueve en un lapso muy corto", advirtió. Pese al apoyo de satélites meteorológicos estadounidenses y mexicanos, la dependencia no puede ofrecer pronósticos específicos hasta que arranque la temporada.

Conagua monitorea de forma permanente el Servicio Meteorológico Nacional con reportes diarios, semanales y mensuales que permiten ajustar las proyecciones conforme avanza el ciclo pluvial.

El retiro de árboles en zonas federales del río requiere permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de Semarnat, por lo que las acciones se ejecutarán de manera coordinada entre las tres instancias.

Hernández Fuentes añadió que las descargas de aguas residuales no reportadas que se detecten durante los recorridos deberán denunciarse ante la dirección local de Conagua, encabezada por José Sinecio Ríos, para que se realice una inspección técnica y se proceda conforme a la normatividad vigente.

