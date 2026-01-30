San Juan del Río, 30 de enero de 2026. —Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río detuvieron a tres hombres que momentos antes habían cometido un robo con violencia en una tienda comercial de la colonia Santa Cruz Nieto.

Los sujetos, identificados como Jisan "N." de 28 años, Saúl "N." de 21 años y Miguel "N." de 46 años, se desplazaban a bordo de un taxi cuando fueron interceptados por la policía. Les fueron asegurados productos robados, dos teléfonos celulares, un arma blanca y un arma deportiva.

El operativo se activó luego de que ciudadanos alertaron a la línea de emergencias 9-1-1 sobre el robo a una tienda en San Juan del Río. Los denunciantes proporcionaron las características del vehículo utilizado por los presuntos responsables, lo que permitió a los uniformados ubicar el taxi en cuestión de minutos. Al marcarle el alto, uno de los tripulantes descendió e intentó darse a la fuga.

El hombre que escapó fue interceptado metros adelante por los elementos policiales. Posteriormente, se realizó una inspección tanto al individuo como a los otros dos ocupantes del vehículo.

Durante la revisión, los agentes localizaron diversas botellas de licor y cajetillas de cigarros que coincidían con los productos sustraídos del establecimiento comercial.

Aseguran armas y pasamontañas a detenidos por robo

Los productos asegurados incluyen botellas de licor, cigarros, teléfonos celulares, armas y pasamontañas. rotativo.com.mx

Además de la mercancía robada, los policías encontraron dos teléfonos celulares, mochilas, pasamontañas, un arma blanca y un arma deportiva.

El hallazgo de los pasamontañas y las armas sugiere que los detenidos planeaban cometer más ilícitos durante la jornada. Los tres sujetos quedaron asegurados junto con todos los objetos.

Derivado de los hechos, Jisan "N.", Saúl "N." y Miguel "N." fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en San Juan del Río.

La autoridad ministerial los investiga por el delito de robo específico calificado, que contempla agravantes por el uso de violencia y la portación de armas durante la comisión del ilícito.

La SSPM de San Juan del Río exhortó a la ciudadanía a continuar reportando cualquier actividad sospechosa a la línea de emergencias 9-1-1.

La coordinación entre los habitantes y las fuerzas de seguridad resulta fundamental para mantener la vigilancia en colonias como Santa Cruz Nieto y el resto de la demarcación.