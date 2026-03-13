San Juan del Río, 13 de marzo de 2026. — Personal de diversas dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río realizó una jornada de atención directa en la comunidad de La Valla, donde familias de la localidad pudieron acceder a trámites y servicios sin trasladarse a la cabecera municipal.
En la actividad participaron el DIF, las secretarías de Obras Públicas, Servicios Municipales y Desarrollo Social, entre otras áreas.
Personal de DIF, Obras Públicas y Desarrollo Social participó en la atención directa a familias de la comunidad. rotativo.com.mx
El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que la jornada forma parte de las visitas comunitarias que la administración realiza en distintas localidades del municipio.
El presidente municipal señaló que este tipo de acercamientos permite identificar necesidades y agilizar la atención a poblaciones alejadas del centro urbano.
En la jornada, denominada "Viernes en La Valla", las dependencias ofrecieron orientación y gestión de servicios de manera coordinada.
Personal de DIF, Obras Públicas y Desarrollo Social participó en la atención directa a familias de la comunidad. rotativo.com.mx
Cabrera Valencia aseguró que la cercanía con los habitantes de las comunidades "fortalece el trabajo de esta administración" y que las visitas continuarán en otras localidades del municipio.
Hasta el momento, el gobierno municipal no ha precisado el número de personas atendidas ni los servicios específicos proporcionados durante la jornada, pero se estima que podrían ser más de 100 personas atendidas en esta jornada.