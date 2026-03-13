Gobierno de San Juan del Río lleva servicios a La Valla en jornada comunitaria

Obras Públicas, Servicios Municipales y Desarrollo Social participaron en la atención directa.

Jornada de servicios municipales del gobierno de San Juan del Río en la comunidad de La Valla con atención a familias

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, encabezó la jornada comunitaria en La Valla.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de marzo de 2026. — Personal de diversas dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río realizó una jornada de atención directa en la comunidad de La Valla, donde familias de la localidad pudieron acceder a trámites y servicios sin trasladarse a la cabecera municipal.

En la actividad participaron el DIF, las secretarías de Obras Públicas, Servicios Municipales y Desarrollo Social, entre otras áreas.

Jornada de servicios municipales del gobierno de San Juan del R\u00edo en la comunidad de La Valla con atenci\u00f3n a familias Personal de DIF, Obras Públicas y Desarrollo Social participó en la atención directa a familias de la comunidad. rotativo.com.mx

El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que la jornada forma parte de las visitas comunitarias que la administración realiza en distintas localidades del municipio.

El presidente municipal señaló que este tipo de acercamientos permite identificar necesidades y agilizar la atención a poblaciones alejadas del centro urbano.

En la jornada, denominada "Viernes en La Valla", las dependencias ofrecieron orientación y gestión de servicios de manera coordinada.

Jornada de servicios municipales del gobierno de San Juan del R\u00edo en la comunidad de La Valla con atenci\u00f3n a familias Personal de DIF, Obras Públicas y Desarrollo Social participó en la atención directa a familias de la comunidad. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia aseguró que la cercanía con los habitantes de las comunidades "fortalece el trabajo de esta administración" y que las visitas continuarán en otras localidades del municipio.

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha precisado el número de personas atendidas ni los servicios específicos proporcionados durante la jornada, pero se estima que podrían ser más de 100 personas atendidas en esta jornada.

gobierno roberto cabrera obras publicas dif municipal (smdif)

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