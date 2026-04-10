San Juan del Río, 10 de abril de 2026. — Un Nissan Versa y un Chevy de modelo atrasado protagonizaron un choque la mañana de este jueves sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 160 en dirección a la Ciudad de México, en el tramo correspondiente a San Juan del Río.
El primer vehículo quedó impactado contra la barra de contención, mientras que el segundo giró sobre su propio eje y terminó atravesado en sentido contrario a la circulación, lo que complicó el flujo vehicular en el carril de baja velocidad.
De acuerdo con el reporte preliminar, el exceso de velocidad y la falta de precaución habrían originado el percance, uno más en un tramo donde se registran colisiones de manera recurrente.
Elementos de la Guardia Nacional toman conocimiento del percance vial registrado en el kilómetro 160 de la autopista federal. rotativo.com.mx
El carril lento suele presentar filas prolongadas en ciertos horarios del día, ya que metros adelante los automovilistas se incorporan al acceso del distribuidor vial que conecta con Paseo Central y la zona urbana de San Juan del Río, un punto donde la desaceleración repentina suele derivar en alcances.
Al sitio arribaron elementos de rescate de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como efectivos de la Guardia Nacional adscritos al destacamento que vigila la autopista. Los paramédicos valoraron a un hombre en el lugar, sin que se reportaran lesionados de gravedad ni traslados hospitalarios.
Elementos de la Guardia Nacional toman conocimiento del percance vial registrado en el kilómetro 160 de la autopista federal. rotativo.com.mx
La corporación federal tomó conocimiento de los hechos, levantó el parte correspondiente y ordenó el retiro de las unidades involucradas para liberar la vialidad.
El tramo del kilómetro 160 se ha convertido en un punto conflictivo para automovilistas que circulan rumbo a la capital del país, particularmente en horarios de alta afluencia.
Elementos de la Guardia Nacional toman conocimiento del percance vial registrado en el kilómetro 160 de la autopista federal. rotativo.com.mx
La combinación de vehículos pesados, incorporaciones laterales y conductores que no respetan los límites de velocidad ha derivado en incidentes similares durante las últimas semanas en la misma zona.
Hasta el momento, Capufe no ha emitido postura sobre medidas específicas de señalización o reforzamiento de vigilancia en este tramo de la autopista México-Querétaro.