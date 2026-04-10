Chocan Versa y Chevy en la México-Querétaro en San Juan del Río

Guardia Nacional y Capufe atienden percance vial sin lesionados graves en San Juan del Río.

Vehículos accidentados en el kilómetro 160 de la autopista México-Querétaro en San Juan del Río

Elementos de la Guardia Nacional toman conocimiento del percance vial registrado en el kilómetro 160 de la autopista federal.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 10 de abril de 2026. — Un Nissan Versa y un Chevy de modelo atrasado protagonizaron un choque la mañana de este jueves sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 160 en dirección a la Ciudad de México, en el tramo correspondiente a San Juan del Río.

El primer vehículo quedó impactado contra la barra de contención, mientras que el segundo giró sobre su propio eje y terminó atravesado en sentido contrario a la circulación, lo que complicó el flujo vehicular en el carril de baja velocidad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el exceso de velocidad y la falta de precaución habrían originado el percance, uno más en un tramo donde se registran colisiones de manera recurrente.

Veh\u00edculos accidentados en el kil\u00f3metro 160 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo Elementos de la Guardia Nacional toman conocimiento del percance vial registrado en el kilómetro 160 de la autopista federal. rotativo.com.mx

El carril lento suele presentar filas prolongadas en ciertos horarios del día, ya que metros adelante los automovilistas se incorporan al acceso del distribuidor vial que conecta con Paseo Central y la zona urbana de San Juan del Río, un punto donde la desaceleración repentina suele derivar en alcances.

Al sitio arribaron elementos de rescate de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como efectivos de la Guardia Nacional adscritos al destacamento que vigila la autopista. Los paramédicos valoraron a un hombre en el lugar, sin que se reportaran lesionados de gravedad ni traslados hospitalarios.

Veh\u00edculos accidentados en el kil\u00f3metro 160 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo Elementos de la Guardia Nacional toman conocimiento del percance vial registrado en el kilómetro 160 de la autopista federal. rotativo.com.mx

La corporación federal tomó conocimiento de los hechos, levantó el parte correspondiente y ordenó el retiro de las unidades involucradas para liberar la vialidad.

El tramo del kilómetro 160 se ha convertido en un punto conflictivo para automovilistas que circulan rumbo a la capital del país, particularmente en horarios de alta afluencia.

Veh\u00edculos accidentados en el kil\u00f3metro 160 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo Elementos de la Guardia Nacional toman conocimiento del percance vial registrado en el kilómetro 160 de la autopista federal. rotativo.com.mx

La combinación de vehículos pesados, incorporaciones laterales y conductores que no respetan los límites de velocidad ha derivado en incidentes similares durante las últimas semanas en la misma zona.

Hasta el momento, Capufe no ha emitido postura sobre medidas específicas de señalización o reforzamiento de vigilancia en este tramo de la autopista México-Querétaro.

seguridadsucesosaccidentemovilidadsan juan del rio

Reciente

Gráfica del INEGI sobre actividad industrial Querétaro diciembre 2025 con alza del 10% anual
Querétaro

Querétaro: industria sube 10% y construcción 37%

Querétaro se consolida como cuarto estado con mayor alza industrial anual del país en diciembre.

Visitantes durante viacrucis de Semana Santa en El Vegil, Huimilpan, Querétaro 2026
Municipios

14 mil visitantes dejan saldo blanco en Huimilpan

El Vegil reunió a 7 mil asistentes el Viernes Santo en uno de los viacrucis más grandes del estado.

Feria de Bienestar Animal del Municipio de Querétaro con servicios veterinarios gratuitos
Querétaro

Feria Bienestar Animal llega a Villas de Santiago

Municipio de Querétaro monta jornada gratuita este sábado con adopciones y pláticas en Villas de Santiago.

Felifer Macías anuncia reacomodo de gabinete y cambio de delegados en Querétaro capital
Querétaro

Felifer mueve su gabinete: caen dos delegados

El alcalde capitalino reacomoda territorio y áreas técnicas a semanas de haber relevado al secretario de Gobierno.