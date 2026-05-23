Incendio en casa del Barrio San Isidro moviliza al 911 en SJR

San Juan del Río, 23 de mayo de 2026.--- Una llamada de auxilio al número de emergencias 911 activó un operativo coordinado de cuerpos de emergencia la noche del viernes 22 de mayo por un incendio registrado en una casa habitación del Barrio de San Isidro, en San Juan del Río.
La movilización se concentró durante varias horas en el inmueble afectado, sin que se reportaran personas lesionadas.Los elementos desplegados realizaron labores de sofocación de las llamas y posteriormente trabajos de enfriamiento para evitar reignición en el inmueble.
Las labores de sofocación y enfriamiento se concentraron en una casa habitación del Barrio de San Isidro sin reportar lesionados rotativo.com.mx
La intervención coordinada permitió contener el siniestro sin que se extendiera a viviendas colindantes del barrio, una zona habitacional con alta densidad de construcciones contiguas en el primer cuadro sanjuanense.
Las autoridades municipales no precisaron el origen del incendio, el grado de afectación material del inmueble, ni si la vivienda se encontraba habitada al momento de los hechos. Tampoco se difundió información sobre el número de elementos de Protección Civil y Bomberos que participaron en la atención.
Las labores de sofocación y enfriamiento se concentraron en una casa habitación del Barrio de San Isidro sin reportar lesionados rotativo.com.mx
El Barrio de San Isidro, ubicado en la zona centro de San Juan del Río, concentra vivienda tradicional con estructuras de varias décadas de antigüedad, condición que en otros siniestros documentados en la cabecera municipal ha complicado las maniobras de los cuerpos de emergencia.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido postura sobre las causas del incendio ni sobre el peritaje correspondiente.