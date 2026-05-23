Incendio en casa del Barrio San Isidro moviliza al 911 en SJR

Bomberos y Protección Civil sofocaron las llamas la noche del viernes sin reportar personas lesionadas

Cuerpos de emergencia atienden incendio en casa habitación del Barrio San Isidro en San Juan del Río

Elementos de Protección Civil y Bomberos coordinaron la atención del incendio reportado al 911 la noche del viernes en San Juan del Río

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de mayo de 2026.--- Una llamada de auxilio al número de emergencias 911 activó un operativo coordinado de cuerpos de emergencia la noche del viernes 22 de mayo por un incendio registrado en una casa habitación del Barrio de San Isidro, en San Juan del Río.

La movilización se concentró durante varias horas en el inmueble afectado, sin que se reportaran personas lesionadas.Los elementos desplegados realizaron labores de sofocación de las llamas y posteriormente trabajos de enfriamiento para evitar reignición en el inmueble.

Cuerpos de emergencia atienden incendio en casa habitaci\u00f3n del Barrio San Isidro en San Juan del R\u00edo Las labores de sofocación y enfriamiento se concentraron en una casa habitación del Barrio de San Isidro sin reportar lesionados rotativo.com.mx

La intervención coordinada permitió contener el siniestro sin que se extendiera a viviendas colindantes del barrio, una zona habitacional con alta densidad de construcciones contiguas en el primer cuadro sanjuanense.

Las autoridades municipales no precisaron el origen del incendio, el grado de afectación material del inmueble, ni si la vivienda se encontraba habitada al momento de los hechos. Tampoco se difundió información sobre el número de elementos de Protección Civil y Bomberos que participaron en la atención.

Cuerpos de emergencia atienden incendio en casa habitaci\u00f3n del Barrio San Isidro en San Juan del R\u00edo Las labores de sofocación y enfriamiento se concentraron en una casa habitación del Barrio de San Isidro sin reportar lesionados rotativo.com.mx

El Barrio de San Isidro, ubicado en la zona centro de San Juan del Río, concentra vivienda tradicional con estructuras de varias décadas de antigüedad, condición que en otros siniestros documentados en la cabecera municipal ha complicado las maniobras de los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido postura sobre las causas del incendio ni sobre el peritaje correspondiente.

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