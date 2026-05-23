Hollywood, 23 de mayo de 2026. ---"A mi familia, a mi familia futura, a mis padres, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos, a mis colaboradores: gracias por amar y apoyar no solo las decisiones que tomo, sino mis miedos, y por enfrentarlos conmigo".

Con esa frase, Miley Cyrus interrumpió su discurso para contener el llanto al develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este viernes 22 de mayo.

La cantante de 33 años fue acompañada por su madre Tish Cyrus, su hermana Brandi Cyrus y su prometido Maxx Morando, en una ceremonia donde la diseñadora Donatella Versace y la actriz Anya Taylor-Joy le rindieron tributo.

La intérprete de "Flowers" forma parte de la Clase 2026 del Paseo de la Fama, anunciada en junio de 2025, donde figuran también Emily Blunt, Timothée Chalamet, Demi Moore, Josh Groban, Shaquille O'Neal y The Clark Sisters, según el comunicado oficial de la Cámara de Comercio de Hollywood. La ceremonia se realizó en pleno Hollywood Boulevard ante un contingente de fanáticos y medios internacionales.

Cyrus dedicó parte de su discurso a recordar las visitas que hacía a Los Ángeles con su padre, el cantante de country Billy Ray Cyrus, cuando era niña y vivía en Nashville. La estrella aludió al tema "Walk of Fame" de su álbum Something Beautiful, lanzado en 2025, coescrito con Brittany Howard, vocalista de Alabama Shakes.

Billy Ray Cyrus estuvo ausente de la ceremonia, aunque su hija lo mencionó en el discurso. Padre e hija atravesaron un distanciamiento público que la cantante abordó en el podcast Reclaiming en 2025, donde reveló que "la mitad de nosotros no se hablaba en cierto momento", según el reporte de E! News.

Tributos de Donatella Versace y Anya Taylor-Joy en la ceremonia

Anya Taylor-Joy recordó durante su intervención la primera vez que vio una fotografía de Cyrus en la revista J-14. "Supe que ella iba a ser enorme.

Lo que no sabía era que 'enorme' apenas alcanzaría a describirlo", expresó la actriz. La diseñadora italiana Donatella Versace también ofreció un discurso en honor a la cantante, quien describió el reconocimiento como "una acumulación de devoción".

La cantante, ganadora de tres premios Grammy y recordada por su papel protagónico en la serie de Disney Channel Hannah Montana, recibió la estrella en la categoría de grabación. Su discurso cerró con una alusión al verso final de su canción "Walk of Fame", que termina con la línea "you'll live forever" ("vivirás para siempre").

¿Quién acompañó a Miley Cyrus en la ceremonia?

Tish Cyrus, madre de la cantante; Brandi Cyrus, su hermana mayor; y Maxx Morando, su prometido desde 2025 tras cuatro años de relación, encabezaron el contingente familiar. Billy Ray Cyrus no asistió, pero su hija le dedicó una mención durante el discurso. La cantante se comprometió con Morando, músico de profesión, el año pasado.

La intérprete de "Party in the U.S.A." dijo durante el evento que el momento será efímero en el ritmo cotidiano de Los Ángeles. "A la una de la tarde, este momento habrá terminado y volverá a ser una calle ocupada", expresó, según el reporte de Good Morning America, antes de cerrar agradeciendo a sus fanáticos y a quienes hicieron posible su carrera desde su debut en Disney Channel en 2006.