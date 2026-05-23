San Juan del Río, 22 de mayo de 2026. --- Viviana Landeras Cortés fue presentada esta noche ante la sociedad sanjuanense como reina de la Feria San Juan del Río 2026, en una ceremonia realizada en el Portal del Diezmo.

El patronato que preside el alcalde Roberto Cabrera Valencia oficializó la designación ante autoridades municipales y estatales, reinas de ediciones anteriores y familiares de la nueva soberana. La coronación formal se realizará durante el periodo ferial.





Viviana Landeras Cortés, presentada como reina de la Feria San Juan del Río 2026 ante la sociedad sanjuanense. rotativo.com.mx

"Siento profundamente emocionada y honrada de poder representar a la tierra que me vio crecer, nuestro querido San Juan del Río", expresó Landeras Cortés en su mensaje. La joven, de 19 años, definió la encomienda como representar "con orgullo la esencia de nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra historia y el gran corazón de cada sanjuanense", y dijo asumirla "con enorme responsabilidad, pero sobre todo, con muchísimo amor".

El alcalde Roberto Cabrera Valencia entregó la encomienda en una ceremonia realizada en el Portal del Diezmo. rotativo.com.mx

Agradeció al patronato la invitación y reconoció que la edición 2026 coincide con el 495 aniversario de la fundación del municipio. Acompañaron al acto sus padres, Karla Viviana Cortés Ocampo y el regidor síndico José Francisco Landeras Layseca, y su hermano Sebastián. Karla Cortés fue reina de la feria sanjuanense en 1996, exactamente treinta años antes.

Cabrera: "tú eres el rostro de todas nuestras familias"

El alcalde Roberto Cabrera Valencia dirigió la encomienda directamente a la nueva reina al cerrar su mensaje: "tú eres el rostro, los valores, los principios, las buenas costumbres de todas nuestras familias".

Reinas de la Feria San Juan del Río de diferentes épocas. rotativo.com.mx

El presidente municipal enmarcó la presentación en el 495 aniversario de la fundación de San Juan del Río y proyectó la celebración del medio milenio en 2031. "Estamos muy cerquita de un festejo de medio milenio", planteó.

Cabrera Valencia definió la identidad sanjuanense como "familia, fe, valores y principios, buenas costumbres" y extendió la invitación a la sociedad: "a partir de hoy la fiesta es de todas y de todos".

Damas de la sociedad sanjuanense se dieron cita en el importante evento. rotativo.com.mx

El alcalde agradeció la presencia de autoridades estatales, religiosas, municipales y de reinas de ediciones anteriores, y reconoció que el gobierno municipal asume la organización del evento "con enorme amor a nuestra tierra".

Hanney Téllez entrega la encomienda

Hanney Téllez Vargas, reina de la edición 2025, encabezó el acto de despedida y dirigió palabras directas a su sucesora. "Hoy entiendo que ser reina no se trata solamente de portar una corona, se trata de conectar con las personas y representar con amor a nuestra gente y aprender de cada experiencia", definió en su mensaje.

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La saliente agradeció al alcalde, a la presidenta del DIF municipal Gina Sánchez Barrios, al equipo de eventos del patronato, a los medios de comunicación y a su familia.

A Viviana Landeras le dirigió un mensaje de acompañamiento explícito: "Aquí voy a estar para ti, para acompañarte, ayudarte y apoyarte en lo que necesites. Me emociona muchísimo verte comenzar este camino".

Téllez Vargas estuvo acompañada de sus padres, Alejandra Vargas Rivera y Enrique Isaías Téllez Valdés, y de su hermano Enrique Alejandro. Recibió un reconocimiento de manos del alcalde y de la presidenta del DIF municipal.

Reinas de ediciones anteriores acompañaron la presentación

Al acto asistieron reinas de la feria sanjuanense de distintas décadas: Maricruz de Layseca Yarza (1965), Consuelo Endales Álvarez, Lidia Endales Álvarez (1985), Claudia Guerrero Mendoza (1988), Adriana Elisa Mesa Galuza (1991), Marisol López Palacio (1997), Laura Fernández de Ceballos Baca (1998), Eugenia Patiño Correa (1999), Adriana Heredia Mesa (2022) y Rosa María Bruni Guerrero (2024). Karla Viviana Cortés Ocampo, madre de la nueva reina, fue reconocida también como reina de 1996.

Hanney Téllez Vargas, reina saliente, dirigió un mensaje directo de acompañamiento a su sucesora durante el acto. rotativo.com.mx

Asistieron también la presidenta del DIF municipal, Gina Sánchez Barrios; la presidenta del patronato del Sistema Municipal DIF Querétaro, Adriana Olvera de Macías; la secretaria del Trabajo del estado, Liliana San Martín Castillo, en representación del gobernador Mauricio Kuri González; el coordinador del patronato, José Miguel Valencia Molina; el párroco Jorge Hernández; y la expresidenta municipal Jacaranda López Salas. También estuvieron presentes regidores, síndicos y secretarios del gabinete municipal.

¿Cuándo se corona oficialmente a la reina de la Feria San Juan del Río 2026?

La coronación formal de Viviana Landeras Cortés se realizará durante el periodo ferial, en el segundo semestre del año. La presentación de este 22 de mayo marcó el inicio oficial de los preparativos sociales rumbo a la edición 2026 de la fiesta patronal sanjuanense.