Los farolitos sanjuanenses caminan rumbo a la UNESCO

San Juan del Río, 21 de mayo de 2026. — Han transcurrido setenta y ocho años desde que Joaquín Layseca Bermúdez encendió por primera vez un farolito de lámina con vela de cebo en la Huerta Grande de San Juan del Río, en diciembre de 1948.

La peregrinación que nació entonces ha ganado continuidad anual, declaratoria municipal y derrama económica de 6.3 millones de pesos en su edición más reciente.

Lo que no había alcanzado, hasta esta semana, era una pieza legislativa estatal que la empujara explícitamente hacia el reconocimiento internacional. La Comisión de Turismo del Congreso de Querétaro aprobó el lunes pasado el dictamen que exhorta al Ejecutivo estatal a postular la Peregrinación de los Farolitos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. El pleno lo vota este viernes.

La iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, presidenta de la comisión y oriunda de San Juan del Río, quien confirmó a Rotativo el contenido y la fecha de votación en entrevista directa. "Es un exhorto que se le está haciendo al Ejecutivo y el dictamen obviamente salió positivo a favor", precisó.

El exhorto se monta sobre una base municipal sólida. El 11 de diciembre de 2023, en sesión solemne de cabildo presidida por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, el ayuntamiento sanjuanense declaró la peregrinación patrimonio histórico, cultural e inmaterial del municipio.

La declaratoria garantizó protección local y formalizó lo que las familias sanjuanenses sostenían desde décadas atrás: que la procesión es un elemento fundamental de identidad colectiva. El paso siguiente, el que ahora plantea la pieza legislativa estatal, es escalar a la nominación ante la UNESCO.

La tradición no es menor. La columna humana que cada 11 de diciembre recorre tres kilómetros del Templo de Jesusito de la Portería hasta el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe avanza por el Camino Real de Tierra Adentro, ruta que la propia UNESCO reconoció como patrimonio mundial en 2010.

La edición de 2025, la número 77, congregó a miles de sanjuanenses con farolitos encendidos a lo largo de avenida Juárez, calle Hidalgo y la Plaza Independencia. Las autoridades municipales estimaron una participación de 15 mil personas y derrama económica superior a los 6.3 millones de pesos.

Según el cronista municipal Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, la procesión es "la única en México en la que los peregrinos avanzan portando faroles con destellos de luz para iluminar la columna que la forma".

Javier Durán Zárate, coordinador de Desarrollo Económico del municipio, ha afirmado que San Juan del Río fue invitado a la reunión nacional de Ciudades Patrimonio para presentar la festividad ante representantes de 14 ciudades del país.

Dos dictámenes sanjuanenses en la misma sesión

El exhorto de los farolitos no fue la única pieza con sello sanjuanense que la comisión aprobó el lunes. En la misma sesión, también promovida por Meza, se votó a favor la reforma a la Ley de Turismo que obligaría a contar con Licencia de Funcionamiento a los prestadores de servicios del ramo.

Un tercer dictamen, iniciativa de la diputada Juliana Hernández Quintanar, busca reconocer la Carrera de las Cruces de Hércules como única en su tipo en el país. Los tres caminan al voto del pleno el mismo viernes.

¿Qué sigue para que los farolitos lleguen a la UNESCO?

Si el pleno aprueba el exhorto este viernes, el Ejecutivo estatal queda formalmente requerido para iniciar el proceso. La ruta no es corta. Una nominación ante la UNESCO en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial requiere expediente técnico documentado, dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) federal, validación de la Secretaría de Cultura federal y respaldo formal del Estado mexicano.

El comité intergubernamental de la organización evalúa las candidaturas en sesiones anuales y, históricamente, México ha logrado incorporar tradiciones como la cocina tradicional mexicana (2010), el mariachi y el día de muertos, entre otras.