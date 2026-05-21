Querétaro declara emergencia preventiva por lluvias y ciclones 2026

Consejo Estatal aprueba plan que correrá del 15 de mayo al 30 de noviembre en los 18 municipios.

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Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, encabezó la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de mayo de 2026. — El Consejo Estatal de Protección Civil aprobó este jueves la declaratoria de emergencia preventiva por la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, durante la segunda sesión ordinaria del organismo encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González.

La medida estará vigente del 15 de mayo al 30 de noviembre y articula la respuesta de las 18 coordinaciones municipales ante un pronóstico federal que anticipa hasta 36 ciclones tropicales entre las cuencas del Pacífico y el Atlántico.

La declaratoria se aprueba seis días después del arranque formal del calendario estatal y veinte días después de que la capital activara el mantenimiento preventivo en sus 35 cárcamos.

También llega diez días después de que Kuri González anticipara públicamente un año de lluvia intensa e instruyera a Protección Civil estatal coordinarse con los presidentes municipales.

Mauricio Kuri encabeza segunda sesi\u00f3n Consejo Estatal Protecci\u00f3n Civil Quer\u00e9taro declaratoria emergencia lluvias 2026 El Consejo Estatal aprobó la declaratoria de emergencia preventiva por la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026. rotativo.com.mx

"Cuidar la vida de las familias y proteger su patrimonio es prioridad de Gobierno del Estado. Y, para lograrlo, no basta con reaccionar bien, tenemos que prevenir mejor", expresó el mandatario durante la sesión.

El director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil y secretario técnico del Consejo, Javier Amaya Torres, expuso el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para 2026: entre 18 y 21 sistemas en el Pacífico, divididos en nueve o 10 tormentas tropicales, de cinco a seis huracanes categoría 1 o 2, y de cuatro a cinco huracanes categoría 3, 4 o 5.

Para el Atlántico, la Conagua estima entre 11 y 15 sistemas, con tres a cinco huracanes categoría 1 o 2 y uno a dos de categorías mayores.

Pronóstico federal anticipa canícula entre julio y septiembre

Amaya Torres añadió que las precipitaciones podrían ubicarse por debajo del promedio entre julio y septiembre, lo que advierte sobre un posible periodo prolongado de canícula. La recuperación se esperaría hasta octubre, con niveles dentro de lo normal o superiores al promedio histórico.

Mauricio Kuri encabeza segunda sesi\u00f3n Consejo Estatal Protecci\u00f3n Civil Quer\u00e9taro declaratoria emergencia lluvias 2026 El Consejo Estatal aprobó la declaratoria de emergencia preventiva por la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026. rotativo.com.mx

El secretario de Gobierno y secretario ejecutivo del Consejo, Eric Gudiño Torres, explicó que la administración estatal asume el compromiso de fortalecer las capacidades operativas y los protocolos de respuesta ante cualquier contingencia derivada de las precipitaciones.

La sesión de este jueves es la segunda del organismo durante 2026. La Primera Sesión Ordinaria se realizó el 27 de febrero para aprobar la declaratoria de emergencia por la temporada de incendios forestales, que cerró con más de dos mil hectáreas afectadas en el arranque del año.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias y ciclones 2026 en Querétaro?

La declaratoria estatal estará vigente hasta el 30 de noviembre, fecha en que concluyen oficialmente ambas temporadas de ciclones tropicales en el Pacífico y el Atlántico conforme al calendario del Servicio Meteorológico Nacional.

La Coordinación Estatal de Protección Civil no precisó el monto presupuestal asignado al operativo ni el número de brigadistas desplegados para los municipios serranos.

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