Querétaro declara emergencia preventiva por lluvias y ciclones 2026

Querétaro, 21 de mayo de 2026. — El Consejo Estatal de Protección Civil aprobó este jueves la declaratoria de emergencia preventiva por la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, durante la segunda sesión ordinaria del organismo encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González.

La medida estará vigente del 15 de mayo al 30 de noviembre y articula la respuesta de las 18 coordinaciones municipales ante un pronóstico federal que anticipa hasta 36 ciclones tropicales entre las cuencas del Pacífico y el Atlántico.

La declaratoria se aprueba seis días después del arranque formal del calendario estatal y veinte días después de que la capital activara el mantenimiento preventivo en sus 35 cárcamos.

También llega diez días después de que Kuri González anticipara públicamente un año de lluvia intensa e instruyera a Protección Civil estatal coordinarse con los presidentes municipales.

El Consejo Estatal aprobó la declaratoria de emergencia preventiva por la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026. rotativo.com.mx

"Cuidar la vida de las familias y proteger su patrimonio es prioridad de Gobierno del Estado. Y, para lograrlo, no basta con reaccionar bien, tenemos que prevenir mejor", expresó el mandatario durante la sesión.

El director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil y secretario técnico del Consejo, Javier Amaya Torres, expuso el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para 2026: entre 18 y 21 sistemas en el Pacífico, divididos en nueve o 10 tormentas tropicales, de cinco a seis huracanes categoría 1 o 2, y de cuatro a cinco huracanes categoría 3, 4 o 5.

Para el Atlántico, la Conagua estima entre 11 y 15 sistemas, con tres a cinco huracanes categoría 1 o 2 y uno a dos de categorías mayores.

Pronóstico federal anticipa canícula entre julio y septiembre

Amaya Torres añadió que las precipitaciones podrían ubicarse por debajo del promedio entre julio y septiembre, lo que advierte sobre un posible periodo prolongado de canícula. La recuperación se esperaría hasta octubre, con niveles dentro de lo normal o superiores al promedio histórico.

El Consejo Estatal aprobó la declaratoria de emergencia preventiva por la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026. rotativo.com.mx

El secretario de Gobierno y secretario ejecutivo del Consejo, Eric Gudiño Torres, explicó que la administración estatal asume el compromiso de fortalecer las capacidades operativas y los protocolos de respuesta ante cualquier contingencia derivada de las precipitaciones.

La sesión de este jueves es la segunda del organismo durante 2026. La Primera Sesión Ordinaria se realizó el 27 de febrero para aprobar la declaratoria de emergencia por la temporada de incendios forestales, que cerró con más de dos mil hectáreas afectadas en el arranque del año.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias y ciclones 2026 en Querétaro?

La declaratoria estatal estará vigente hasta el 30 de noviembre, fecha en que concluyen oficialmente ambas temporadas de ciclones tropicales en el Pacífico y el Atlántico conforme al calendario del Servicio Meteorológico Nacional.

La Coordinación Estatal de Protección Civil no precisó el monto presupuestal asignado al operativo ni el número de brigadistas desplegados para los municipios serranos.