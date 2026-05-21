Meza entrega quinta tanda de laptops Uniendo Voces en SJR

La priista coordina con la administración panista de Roberto Cabrera la quinta entrega del programa que aspira llegar a 2 mil familias.

Adriana Meza Argaluza entrega laptop a beneficiaria del programa Uniendo Voces en San Juan del Río Querétaro

Adriana Elisa Meza Argaluza, diputada local del PRI y próxima presidenta del Congreso, durante la quinta entrega de Uniendo Voces.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 21 de mayo de 2026. — Ciento treinta laptops más cambiaron de manos esta mañana en San Juan del Río. La diputada local Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI, encabezó la quinta entrega del programa "San Juan Mejor Uniendo las Voces" acompañada por la secretaria municipal de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa, y por el director del área, Santiago Alegría Salinas.

Dorisela Berahut Piña, María de Lourdes Bárcenas Rodríguez y Silvia Mejía Trejo recibieron sus equipos en acto simbólico, mientras el resto del lote del día se distribuyó por bloques entre los registrados.

La entrega da continuidad al esquema que arrancó el 20 de abril con 108 equipos repartidos por el diputado Guillermo "Memo" Vega Guerrero junto al alcalde Roberto Cabrera Valencia. Con cinco entregas acumuladas y lotes de entre 108 y 130 equipos cada una, el programa avanza hacia su meta global de 2 mil familias beneficiarias con recursos estatales gestionados ante el gobernador Mauricio Kuri.

Adriana Meza Argaluza entrega laptop a beneficiaria del programa Uniendo Voces en San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro Adriana Elisa Meza Argaluza, diputada local del PRI y próxima presidenta del Congreso, durante la quinta entrega de Uniendo Voces. rotativo.com.mx

Meza Argaluza atribuyó la gestión a un trabajo de coordinación dentro de la LXI Legislatura y pidió a los registrados pendientes esperar fechas adicionales: "Estamos haciendo una revisión puntual de que se están realizando los requisitos, y va a haber más entregas", planteó la priista.

La legisladora subrayó que el reparto se ejecuta de forma escalonada "para que este beneficio llegue a las personas que más lo necesitan".

La operación corre a cargo de la administración municipal panista, con la Secretaría de Desarrollo Social como ejecutora, en una coordinación que cruza la línea partidista entre la bancada priista del Congreso y el ayuntamiento sanjuanense.


Adriana Meza Argaluza entrega laptop a beneficiaria del programa Uniendo Voces en San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro Ciento treinta laptops fueron distribuidas en San Juan del Río por bloques y de forma simbólica con tres familias. rotativo.com.mx

Meza Argaluza suma capital político rumbo a la presidencia del Congreso de Querétaro

La quinta entrega ocurre cuando la diputada acumula peso institucional. Meza Argaluza es próxima presidenta del Congreso de Querétaro a partir del 2 de octubre y hasta el 1 de abril de 2027, en un acuerdo de alternancia con Morena pactado en la Junta de Coordinación Política que preside el propio Vega Guerrero.

La priista, que también encabeza la Comisión de Turismo del Congreso local, llega a esta etapa del programa con presencia sostenida en San Juan del Río, municipio que gobierna el PAN.

Cada entrega del esquema le permite ratificar su perfil legislativo en territorio donde no controla la administración, una operación que combina gestión presupuestal estatal con coordinación municipal.


Adriana Meza Argaluza entrega laptop a beneficiaria del programa Uniendo Voces en San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro Ciento treinta laptops fueron distribuidas en San Juan del Río por bloques y de forma simbólica con tres familias. rotativo.com.mx

¿Cuántas familias faltan por recibir laptop en San Juan del Río?

La Secretaría de Desarrollo Social no presentó este miércoles el reporte consolidado de equipos repartidos en las cinco tandas ni el desglose territorial de las familias beneficiarias.

Patiño Correa confirmó que el alcalde Roberto Cabrera Valencia acompañó las primeras 12 entregas del programa, sin precisar fecha ni volumen acumulado en esa fase inicial.

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