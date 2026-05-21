Cae sujeto con escultura robada del Puente de la Historia en SJR

Policía Municipal recuperó la pieza envuelta en ropa cerca de la ribera del río este jueves.

Patrulla de la SSPM de San Juan del Río durante operativo de recuperación de escultura robada del Puente de la Historia

Elementos de la SSPM-SJR aseguraron al presunto responsable sobre la ribera del río tras reporte del C4 este jueves.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 21 de mayo de 2026. — La escultura de una niña que adorna el Puente de la Historia apareció envuelta en ropa, a un costado de un hombre detenido sobre la ribera del río, cerca de la plaza comercial de la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) recuperó la pieza y aseguró al presunto responsable, tras un reporte emitido por el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) que alertaba sobre la ausencia del elemento ornamental.

El reporte del C4 detonó un dispositivo inmediato de búsqueda y vigilancia en el perímetro del Puente de la Historia. De acuerdo con la corporación municipal, los oficiales recorrieron la parte trasera del centro comercial ubicado en la zona y descendieron a la ribera del río, donde localizaron al masculino con la escultura cubierta con prendas a su costado.

Al ser cuestionado sobre la posesión de la pieza, el hombre profirió insultos contra los uniformados, según el parte oficial de la SSPM-SJR. Los elementos procedieron a la detención bajo los protocolos de actuación policial y respeto a derechos humanos, en línea con otras detenciones recientes realizadas por la corporación tras reportes al sistema de emergencias.

El detenido y la escultura fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que determinará la situación jurídica del señalado.

La pieza, que forma parte del conjunto escultórico instalado en el Puente de la Historia, fue asegurada como parte de la carpeta de investigación, en un procedimiento similar al aplicado en operativos similares atendidos por la corporación en meses recientes.

La SSPM-SJR no informó la identidad ni la edad del detenido ni precisó la antigüedad de la escultura sustraída ni su valor patrimonial.

No se especificó si la pieza presenta daños tras su recuperación. La respuesta operativa replica el patrón de intervención del C4 que la corporación ha empleado en casos previos de detección oportuna mediante videovigilancia y reportes ciudadanos.

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