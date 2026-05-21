Cae sujeto con escultura robada del Puente de la Historia en SJR

San Juan del Río, 21 de mayo de 2026. — La escultura de una niña que adorna el Puente de la Historia apareció envuelta en ropa, a un costado de un hombre detenido sobre la ribera del río, cerca de la plaza comercial de la zona.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) recuperó la pieza y aseguró al presunto responsable, tras un reporte emitido por el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) que alertaba sobre la ausencia del elemento ornamental.
El reporte del C4 detonó un dispositivo inmediato de búsqueda y vigilancia en el perímetro del Puente de la Historia. De acuerdo con la corporación municipal, los oficiales recorrieron la parte trasera del centro comercial ubicado en la zona y descendieron a la ribera del río, donde localizaron al masculino con la escultura cubierta con prendas a su costado.
Al ser cuestionado sobre la posesión de la pieza, el hombre profirió insultos contra los uniformados, según el parte oficial de la SSPM-SJR. Los elementos procedieron a la detención bajo los protocolos de actuación policial y respeto a derechos humanos, en línea con otras detenciones recientes realizadas por la corporación tras reportes al sistema de emergencias.
El detenido y la escultura fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que determinará la situación jurídica del señalado.
La pieza, que forma parte del conjunto escultórico instalado en el Puente de la Historia, fue asegurada como parte de la carpeta de investigación, en un procedimiento similar al aplicado en operativos similares atendidos por la corporación en meses recientes.
La SSPM-SJR no informó la identidad ni la edad del detenido ni precisó la antigüedad de la escultura sustraída ni su valor patrimonial.
No se especificó si la pieza presenta daños tras su recuperación. La respuesta operativa replica el patrón de intervención del C4 que la corporación ha empleado en casos previos de detección oportuna mediante videovigilancia y reportes ciudadanos.