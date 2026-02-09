San Juan del Río, 09 de febrero de 2026.- Policía Municipal de San Juan del Río detuvo a un hombre que ingresó sin autorización a un domicilio en la colonia Centro. El propietario detectó al intruso a través de sus cámaras de videovigilancia y reportó de inmediato al 911.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, verificaron los hechos y realizaron la detención del sujeto, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de allanamiento de domicilio en San Juan del Río.

El reporte ciudadano fue clave para la detención. El propietario del inmueble monitoreaba en tiempo real sus cámaras de seguridad cuando detectó la presencia de una persona ajena en el interior de su vivienda. La llamada al 911 permitió que los oficiales llegaran rápidamente al sitio y aseguraran al presunto responsable.

Al arribar, los elementos policiales establecieron contacto con el reportante y realizaron una inspección en el domicilio. Durante el recorrido, localizaron al masculino descrito en el reporte.

Tras verificar que el sujeto no tenía autorización para estar en el lugar, procedieron con su detención. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado con sede en San Juan del Río para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades recordaron la importancia de reportar cualquier situación sospechosa al 911, número único de emergencias disponible las 24 horas. La tecnología de videovigilancia doméstica ha resultado útil para prevenir y documentar incidentes delictivos en la demarcación.