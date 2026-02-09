Tolimán, 9 de febrero, 2026. —La Fiscalía General de Querétaro ejecutó un cateo en una presunta institución educativa ubicada en la comunidad de Horno de Cal, municipio de Tolimán, como parte de una investigación por fraude genérico.

La diligencia derivó de múltiples querellas presentadas por personas que advirtieron posibles irregularidades en los servicios académicos ofrecidos por el inmueble intervenido.

Personal ministerial aseguró documentación y material publicitario durante la diligencia judicial en el inmueble intervenido. rotativo.com.mx

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito realizó la acción, durante la cual se aseguró el inmueble junto con documentación diversa y material publicitario. Los elementos recabados serán analizados para su integración a la carpeta de investigación en Querétaro.

Según la información oficial, la institución ofrecía servicios educativos en Tolimán sin contar con registro válido para operar académicamente. Los afectados señalaron presuntas irregularidades que motivaron la presentación de las querellas ante la autoridad ministerial.

El inmueble quedó asegurado mientras continúa la integración de datos de prueba para determinar posibles responsabilidades penales. La Fiscalía mantiene las indagatorias abiertas derivado del número de querellas presentadas.

Las autoridades analizarán el material asegurado para establecer el alcance de las presuntas irregularidades académicas y determinar si existen elementos para ejercer acción penal contra los responsables del inmueble intervenido.