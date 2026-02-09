Fiscalía catea supuesta escuela irregular en Tolimán, Querétaro

Autoridad asegura inmueble y documentación tras querellas por fraude académico.

Personal de la Fiscalía General de Querétaro ejecuta cateo en institución educativa irregular en Horno de Cal, Tolimán, tras querellas por fraude académico

Personal ministerial aseguró documentación y material publicitario durante la diligencia judicial en el inmueble intervenido.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 09, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Tolimán, 9 de febrero, 2026. —La Fiscalía General de Querétaro ejecutó un cateo en una presunta institución educativa ubicada en la comunidad de Horno de Cal, municipio de Tolimán, como parte de una investigación por fraude genérico.

La diligencia derivó de múltiples querellas presentadas por personas que advirtieron posibles irregularidades en los servicios académicos ofrecidos por el inmueble intervenido.

Personal de la Fiscal\u00eda General de Quer\u00e9taro ejecuta cateo en instituci\u00f3n educativa irregular en Horno de Cal, Tolim\u00e1n, tras querellas por fraude acad\u00e9mico Personal ministerial aseguró documentación y material publicitario durante la diligencia judicial en el inmueble intervenido. rotativo.com.mx

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito realizó la acción, durante la cual se aseguró el inmueble junto con documentación diversa y material publicitario. Los elementos recabados serán analizados para su integración a la carpeta de investigación en Querétaro.

Personal de la Fiscal\u00eda General de Quer\u00e9taro ejecuta cateo en instituci\u00f3n educativa irregular en Horno de Cal, Tolim\u00e1n, tras querellas por fraude acad\u00e9mico Personal ministerial aseguró documentación y material publicitario durante la diligencia judicial en el inmueble intervenido. rotativo.com.mx

Según la información oficial, la institución ofrecía servicios educativos en Tolimán sin contar con registro válido para operar académicamente. Los afectados señalaron presuntas irregularidades que motivaron la presentación de las querellas ante la autoridad ministerial.

Personal de la Fiscal\u00eda General de Quer\u00e9taro ejecuta cateo en instituci\u00f3n educativa irregular en Horno de Cal, Tolim\u00e1n, tras querellas por fraude acad\u00e9mico Personal ministerial aseguró documentación y material publicitario durante la diligencia judicial en el inmueble intervenido. rotativo.com.mx

El inmueble quedó asegurado mientras continúa la integración de datos de prueba para determinar posibles responsabilidades penales. La Fiscalía mantiene las indagatorias abiertas derivado del número de querellas presentadas.

Las autoridades analizarán el material asegurado para establecer el alcance de las presuntas irregularidades académicas y determinar si existen elementos para ejercer acción penal contra los responsables del inmueble intervenido.

gobiernoseguridadcateosfiscalíatoliman

Reciente

Rehabilitación de carretera que conecta Pinto Pintillo y Montenegro con Santa Rosa Jáuregui en Querétaro con inversión de 16.3 mdp
Editorial

Querétaro invierte 33 mdp en vialidades de Pinto, Pintillo y Montenegro

Municipio entrega tramo carretero Pinto-Montenegro-Santa Rosa Jáuregui y obras de drenaje y pavimento.

Operativo alcoholímetro en Querétaro deja 37 detenidos y 35 vehículos en corralón del 2 al 8 de febrero de 2026
Querétaro

Alcoholímetro en Querétaro deja 37 detenidos y 35 vehículos en corralón

Municipio aplicó mil 254 pruebas de alcoholemia del 2 al 8 de febrero; 29 hombres y 8 mujeres sancionados.

Estudiantes de ingeniería civil participan en concurso de soluciones viales para cruces críticos en Querétaro con microsimulación
Querétaro

56 estudiantes proponen soluciones viales para cruces críticos en Querétaro

CICQ y Secretaría de Movilidad lanzan concurso con 21 equipos para mejorar intersecciones de avenida Universidad.

Paseo del Buey en El Pueblito Corregidora Querétaro reunió a seis mil personas como parte de festividades con casi 300 años de historia
Corregidora

Alcalde de Corregidora respalda Paseo del Buey tras críticas por derechos animales

Guerrero Trápala descarta obligación legal de modificar festividad y destaca arraigo de casi tres siglos.