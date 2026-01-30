Entrega Gobernador puente vehicular de 26.5 mdp en Tolimán

Infraestructura de 193 metros sustituye estructura colapsada y reduce riesgo ante crecientes.

Nuevo puente vehicular de 193 metros en Nogales, Tolimán, construido con inversión de 26.5 millones de pesos para beneficiar a 13 mil habitantes

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega del puente vehicular en Nogales, Tolimán.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 30, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Tolimán, 30 de enero de 2026. —Un nuevo puente vehicular de 193 metros de longitud fue entregado en la comunidad de Nogales, municipio de Tolimán, con una inversión de 26.5 millones de pesos.

La infraestructura beneficia a cerca de 13 mil habitantes de más de 25 comunidades y cuenta con una altura adicional de dos metros respecto a la estructura anterior, diseño que busca reducir el riesgo de un nuevo colapso ante futuras crecientes del Arroyo San Miguel.

El antiguo puente vehicular en Tolimán tenía más de 40 años de antigüedad y colapsó a mediados de 2025 debido a las lluvias torrenciales que azotaron la región.

El desbordamiento del arroyo arrancó árboles y provocó daños irreparables en la estructura, lo que afectó a más de 10 mil personas y cerca de cinco mil vehículos que circulaban diariamente por la zona. Tras el colapso, se habilitaron rutas alternas mientras se elaboraba el proyecto de sustitución.

Nuevo puente vehicular de 193 metros en Nogales, Tolim\u00e1n, construido con inversi\u00f3n de 26.5 millones de pesos para beneficiar a 13 mil habitantes La nueva infraestructura tiene 193 metros de longitud y dos metros adicionales de altura para prevenir colapsos. rotativo.com.mx

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega y recordó que las precipitaciones del año pasado afectaron severamente tanto la zona urbana como el semidesierto y la región serrana.

Indicó que tras recibir los primeros reportes, instruyó a su equipo a coordinarse para sustituir por completo el puente dañado.

"La verdad que las lluvias del año pasado fueron muy complicadas en la zona urbana, pero muy fuertes también en nuestro semidesierto y en la zona serrana", señaló el mandatario estatal.

Construyen puente vehicular en Tolimán en cinco meses

La coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo, explicó que la estructura demolida fue reemplazada tras realizar estudios técnicos que determinaron la necesidad de pilas de cimentación de hasta 10 metros de profundidad.

Además, se instalaron muros de protección lateral, cabezales para el montaje de trabes, losa de rodamiento y zampeado con piedra y mortero en el lecho del río.

Nuevo puente vehicular de 193 metros en Nogales, Tolim\u00e1n, construido con inversi\u00f3n de 26.5 millones de pesos para beneficiar a 13 mil habitantes La nueva infraestructura tiene 193 metros de longitud y dos metros adicionales de altura para prevenir colapsos. rotativo.com.mx

"Construimos pilas de cimentación hasta 10 metros de profundidad, porque así nos lo requerían los estudios. Hicimos un puente que les dure muchísimo", precisó Carrillo Rosillo.

La funcionaria añadió que también se habilitaron banquetas e iluminación, y que la obra se completó en cinco meses gracias a la atención oportuna.

La titular de la CEI informó que paralelamente se rehabilitó el puente de Casa Blanca en el mismo municipio. Asimismo, detalló que con los recursos asignados por el gobierno estatal avanza la reconstrucción del puente de La Vereda, obra que actualmente registra un avance del 35 por ciento.

El presidente municipal de Tolimán, Alejo Sánchez de Santiago, agradeció la coordinación con la administración estatal y subrayó que la obra representa un compromiso con la ciudadanía más allá de colores partidistas.

Nuevo puente vehicular de 193 metros en Nogales, Tolim\u00e1n, construido con inversi\u00f3n de 26.5 millones de pesos para beneficiar a 13 mil habitantes La nueva infraestructura tiene 193 metros de longitud y dos metros adicionales de altura para prevenir colapsos. rotativo.com.mx

Enfatizó que el puente fortalece los lazos de comunicación entre Tolimán y el municipio de Colón, cuyos habitantes también se benefician de la nueva infraestructura.

"Hoy este puente no solamente habla de la cuestión técnica, habla de los lazos que nos unen a Colón, a Tolimán, y la comunicación constante con nuestro estado", puntualizó Sánchez de Santiago.

Loreto Vázquez Pérez, presidente del Comité de Obra, y Rosalía Olvera, delegada de San Miguel, coincidieron en que el puente vehicular en Tolimán es resultado de la colaboración entre autoridades y una comunidad que no se rindió ante la adversidad.

Los habitantes de las 25 comunidades beneficiadas podrán transitar con mayor seguridad durante la próxima temporada de lluvias.

gobiernomauricio kuriobras publicas

Reciente

Toma de protesta de Francisco Castro Alegría como titular del DIF Municipal de Corregidora tras enroque administrativo
Corregidora

Realiza Corregidora enroque en Gestión Delegacional y DIF

Maricruz Arellano asume Gestión Delegacional y Francisco Castro dirige DIF Municipal.

Sesión del Consejo General del IEEQ donde se aprobó el informe financiero 2025 y se confirmó cancelación de plebiscitos municipales
Querétaro

Aprueba IEEQ informe financiero y transferencias de 2025

Consejo General autoriza poder notarial y confirma cancelación de plebiscitos en Cadereyta y Querétaro

Elementos policiales de San Juan del Río aseguran productos robados y armas a tres detenidos por robo a tienda comercial
San Juan del Río

Caen tres asaltantes de tienda en taxi en San Juan del Río

Policía Municipal intercepta taxi con productos robados, armas y pasamontañas

Gráfica del INEGI muestra variación del empleo formal en México con descenso de 0.9% anual en noviembre 2025
México

México registra caída de 0.9% en empleo formal durante noviembre 2025

INEGI reporta descenso mensual de 0.1% en personal ocupado mientras remuneraciones reales crecen 2.4% anual.