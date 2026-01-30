Tolimán, 30 de enero de 2026. —Un nuevo puente vehicular de 193 metros de longitud fue entregado en la comunidad de Nogales, municipio de Tolimán, con una inversión de 26.5 millones de pesos.

La infraestructura beneficia a cerca de 13 mil habitantes de más de 25 comunidades y cuenta con una altura adicional de dos metros respecto a la estructura anterior, diseño que busca reducir el riesgo de un nuevo colapso ante futuras crecientes del Arroyo San Miguel.

El antiguo puente vehicular en Tolimán tenía más de 40 años de antigüedad y colapsó a mediados de 2025 debido a las lluvias torrenciales que azotaron la región.

El desbordamiento del arroyo arrancó árboles y provocó daños irreparables en la estructura, lo que afectó a más de 10 mil personas y cerca de cinco mil vehículos que circulaban diariamente por la zona. Tras el colapso, se habilitaron rutas alternas mientras se elaboraba el proyecto de sustitución.

La nueva infraestructura tiene 193 metros de longitud y dos metros adicionales de altura para prevenir colapsos. rotativo.com.mx

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega y recordó que las precipitaciones del año pasado afectaron severamente tanto la zona urbana como el semidesierto y la región serrana.

Indicó que tras recibir los primeros reportes, instruyó a su equipo a coordinarse para sustituir por completo el puente dañado.

"La verdad que las lluvias del año pasado fueron muy complicadas en la zona urbana, pero muy fuertes también en nuestro semidesierto y en la zona serrana", señaló el mandatario estatal.

Construyen puente vehicular en Tolimán en cinco meses

La coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo, explicó que la estructura demolida fue reemplazada tras realizar estudios técnicos que determinaron la necesidad de pilas de cimentación de hasta 10 metros de profundidad.

Además, se instalaron muros de protección lateral, cabezales para el montaje de trabes, losa de rodamiento y zampeado con piedra y mortero en el lecho del río.

"Construimos pilas de cimentación hasta 10 metros de profundidad, porque así nos lo requerían los estudios. Hicimos un puente que les dure muchísimo", precisó Carrillo Rosillo.

La funcionaria añadió que también se habilitaron banquetas e iluminación, y que la obra se completó en cinco meses gracias a la atención oportuna.

La titular de la CEI informó que paralelamente se rehabilitó el puente de Casa Blanca en el mismo municipio. Asimismo, detalló que con los recursos asignados por el gobierno estatal avanza la reconstrucción del puente de La Vereda, obra que actualmente registra un avance del 35 por ciento.

El presidente municipal de Tolimán, Alejo Sánchez de Santiago, agradeció la coordinación con la administración estatal y subrayó que la obra representa un compromiso con la ciudadanía más allá de colores partidistas.

Enfatizó que el puente fortalece los lazos de comunicación entre Tolimán y el municipio de Colón, cuyos habitantes también se benefician de la nueva infraestructura.

"Hoy este puente no solamente habla de la cuestión técnica, habla de los lazos que nos unen a Colón, a Tolimán, y la comunicación constante con nuestro estado", puntualizó Sánchez de Santiago.

Loreto Vázquez Pérez, presidente del Comité de Obra, y Rosalía Olvera, delegada de San Miguel, coincidieron en que el puente vehicular en Tolimán es resultado de la colaboración entre autoridades y una comunidad que no se rindió ante la adversidad.

Los habitantes de las 25 comunidades beneficiadas podrán transitar con mayor seguridad durante la próxima temporada de lluvias.