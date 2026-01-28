Querétaro, 28 de enero de 2026. - Doscientos millones de pesos se destinarán en 2026 para dar continuidad a la Planta Sur de tratamiento de aguas residuales, que registra un avance del 45 por ciento.

El gobierno estatal busca complementar con recursos federales para concluir la obra mientras mantiene inversión estatal para evitar la detención del proyecto, informó Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

El funcionario explicó que, por el momento, el único proyecto que ya cuenta con respaldo federal confirmado es la terminación de la planta de tratamiento de Tolimán.

Sin embargo, mencionó que existen pláticas avanzadas con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para obtener apoyo también para la Planta Sur. "Aparentemente en febrero tenemos noticias", señaló sobre la respuesta del organismo federal.

Vega Ricoy precisó que el monto del posible apoyo federal aún no está definido, ya que dependerá de la evaluación que realice la federación sobre el proyecto presentado por la entidad.

La administración estatal pondrá el proyecto en la mesa de análisis y esperará la resolución de Conagua sobre la cantidad de recursos que podrían destinarse.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Ambientales del Estado ya cuenta con recursos asignados.

Desde la CEA se cubrirá lo necesario para que la obra de infraestructura hídrica en Querétaro no se detenga durante el primer semestre del año, confirmó el vocal ejecutivo.

Pozos en cinco municipios complementan inversión estatal

Además de la Planta Sur, el vocal ejecutivo detalló que durante este año se ejecutarán múltiples proyectos de abastecimiento de agua en el interior del estado, con el objetivo de mejorar el nivel del servicio fuera de la zona metropolitana.

La estrategia incluye perforación de pozos y obras complementarias en cinco municipios.

Entre las obras previstas se encuentran la perforación de pozos en San Rafael, en Corregidora; La Ponderosa, en Colón; La Lira, en Pedro Escobedo; así como en comunidades de El Marqués y Huimilpan.

Adicionalmente se contempla un bypass de agua tratada en El Marqués para optimizar la distribución del recurso en la demarcación.

¿Qué proyectos hídricos se ejecutarán en el interior del estado?

Los proyectos contemplan perforación de pozos profundos en cinco municipios, obras de conducción en comunidades rurales y sistemas de tratamiento complementarios.

La inversión total contempla los 200 millones de pesos estatales más el posible apoyo federal que se definiría en febrero, con lo que se busca consolidar el sistema de infraestructura hídrica que beneficiará a comunidades fuera de la zona conurbada.

La estrategia forma parte del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2027 que prioriza la infraestructura hídrica como eje del desarrollo sustentable en Querétaro.

La CEA mantendrá la coordinación con Conagua para asegurar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos durante el ejercicio fiscal 2026.