Querétaro, 12 de marzo de 2026. — El Sistema Municipal de Cuidados de Querétaro fue presentado ante organismos internacionales durante la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de la ONU, donde el modelo generó interés del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas en Ginebra.

La delegación queretana, integrada por autoridades municipales, la Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM) y cinco organizaciones civiles locales, expuso el esquema basado en corresponsabilidad y gobernanza local.

El modelo opera con participación conjunta de instituciones académicas, autoridades municipales y sociedad civil organizada, según explicó la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Beatriz Marmolejo Rojas.

Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro, durante la CSW70.

A diferencia de esquemas centralizados, el sistema queretano parte de la proximidad entre gobierno local y ciudadanía para atender tanto a quienes requieren cuidados como a las personas que los brindan.

El enfoque ha sido reconocido por organismos internacionales debido a su estructura de gobernanza participativa.

"La sociedad de cuidado implica responsabilidad e involucra a la sociedad civil organizada, a las instituciones académicas y a las autoridades", señaló Marmolejo Rojas durante su participación en la cumbre.

La presidenta de ANCIFEM, Xóchitl Córdova Espiricueta, indicó que el trabajo realizado en Querétaro funciona como referencia para replicar el esquema en diez estados de la República.

La organización impulsa la sensibilización sobre tareas de cuidado con un enfoque de balance trabajo-familia, con el objetivo de construir un Sistema Nacional de Cuidados desde la base municipal.

Querétaro genera alianzas internacionales para su Sistema de Cuidados

La presencia del municipio en la CSW70 derivó en nuevas alianzas con organismos internacionales, particularmente con el Instituto de Investigaciones de la ONU con sede en Ginebra, que mostró interés en el modelo queretano por su enfoque en incidencia local.

La delegación estuvo acompañada por cinco organizaciones de la sociedad civil queretana que participan activamente en la operación del sistema.

El Sistema Municipal de Cuidados articula tres ejes: la identificación de necesidades a nivel comunitario, la corresponsabilidad entre sectores público, privado y social, y la construcción de política pública desde la experiencia directa con la población.

Marmolejo Rojas precisó que desde los municipios se mantiene el contacto permanente con la ciudadanía, lo que permite diseñar respuestas más eficientes.

¿Cómo busca ANCIFEM replicar el modelo de Querétaro en otros estados?

La estrategia de ANCIFEM contempla la sensibilización sobre la importancia de las tareas de cuidado en diez entidades federativas, tomando como base el esquema operativo de Querétaro. Córdova Espiricueta explicó que el objetivo final es impulsar un Sistema Nacional de Cuidados construido desde lo local, con participación ciudadana como eje rector.