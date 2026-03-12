Querétaro presenta su Sistema Municipal de Cuidados ante la ONU en sesión de la CSW70

El municipio presenta alianzas con organismos internacionales y sociedad civil para consolidar su sistema con enfoque de corresponsabilidad.

Delegación de Querétaro en la CSW70 de la ONU presenta el Sistema Municipal de Cuidados

Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro, durante la CSW70.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 12 de marzo de 2026. — El Sistema Municipal de Cuidados de Querétaro fue presentado ante organismos internacionales durante la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de la ONU, donde el modelo generó interés del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas en Ginebra.

La delegación queretana, integrada por autoridades municipales, la Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM) y cinco organizaciones civiles locales, expuso el esquema basado en corresponsabilidad y gobernanza local.

El modelo opera con participación conjunta de instituciones académicas, autoridades municipales y sociedad civil organizada, según explicó la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Beatriz Marmolejo Rojas.

Delegaci\u00f3n de Quer\u00e9taro en la CSW70 de la ONU presenta el Sistema Municipal de Cuidados Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro, durante la CSW70.

A diferencia de esquemas centralizados, el sistema queretano parte de la proximidad entre gobierno local y ciudadanía para atender tanto a quienes requieren cuidados como a las personas que los brindan.

El enfoque ha sido reconocido por organismos internacionales debido a su estructura de gobernanza participativa.

"La sociedad de cuidado implica responsabilidad e involucra a la sociedad civil organizada, a las instituciones académicas y a las autoridades", señaló Marmolejo Rojas durante su participación en la cumbre.

La presidenta de ANCIFEM, Xóchitl Córdova Espiricueta, indicó que el trabajo realizado en Querétaro funciona como referencia para replicar el esquema en diez estados de la República.

La organización impulsa la sensibilización sobre tareas de cuidado con un enfoque de balance trabajo-familia, con el objetivo de construir un Sistema Nacional de Cuidados desde la base municipal.

Querétaro genera alianzas internacionales para su Sistema de Cuidados

La presencia del municipio en la CSW70 derivó en nuevas alianzas con organismos internacionales, particularmente con el Instituto de Investigaciones de la ONU con sede en Ginebra, que mostró interés en el modelo queretano por su enfoque en incidencia local.

Delegaci\u00f3n de Quer\u00e9taro en la CSW70 de la ONU presenta el Sistema Municipal de Cuidados Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro, durante la CSW70.

La delegación estuvo acompañada por cinco organizaciones de la sociedad civil queretana que participan activamente en la operación del sistema.

El Sistema Municipal de Cuidados articula tres ejes: la identificación de necesidades a nivel comunitario, la corresponsabilidad entre sectores público, privado y social, y la construcción de política pública desde la experiencia directa con la población.

Marmolejo Rojas precisó que desde los municipios se mantiene el contacto permanente con la ciudadanía, lo que permite diseñar respuestas más eficientes.

¿Cómo busca ANCIFEM replicar el modelo de Querétaro en otros estados?

La estrategia de ANCIFEM contempla la sensibilización sobre la importancia de las tareas de cuidado en diez entidades federativas, tomando como base el esquema operativo de Querétaro. Córdova Espiricueta explicó que el objetivo final es impulsar un Sistema Nacional de Cuidados construido desde lo local, con participación ciudadana como eje rector.

gobierno onu csw70 mujer

Reciente

Desfile de banda de guerra de la Secundaria Antonio Caso en San Juan del Río en imagen histórica de archivo (95 car)
San Juan del Río

Secundaria Antonio Caso celebra 75 años con Desfile de Generaciones en San Juan del Río

La Presidencia Municipal y Bellas Artes organizan marcha conmemorativa para alumnos y egresados.

Quinto Foro de Mujeres Industriales de CANACINTRA en San Juan del Río con programa anticorrupción empresarial.
San Juan del Río

25 firmas sanjuanenses se unen al programa Empresas Anticorrupción desde CANACINTRA

El Comité de Mujeres Industriales logra vincular a más de 1,500 colaboradores al proyecto del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.

Mujeres asisten a conferencia sobre menopausia organizada por la Secretaría de la Mujer en San Juan del Río
San Juan del Río

Más de 200 mujeres asisten a conferencia sobre menopausia en San Juan del Río

La Secretaría de la Mujer ofrece herramientas de salud hormonal a sanjuanenses en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Captura de Samuel Ramírez Jr en Culiacán Sinaloa fugitivo de los 10 más buscados del FBI
Internacional

Capturan en Culiacán a Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 más buscados por el FBI; llevaba casi 3 años prófugo

Autoridades mexicanas detienen a Samuel Ramírez Jr. en Sinaloa por el doble homicidio de dos mujeres en Washington en 2023.